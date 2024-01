Überall KI – sogar im Staubsauger: Das können wir von der CES 2024 erwarten

Das neue Hype-Thema auf der CES ist klar: KI, KI und noch mal KI. Hersteller nahezu aller Produktkategorien haben sich vorgenommen, ihre Staubsauger, Kühlschränke, Autos und Fernseher mit KI zu versehen und ihnen so neue, smartere Funktionen zu verpassen. Wir gehen davon aus, dass KI im Unterschied zum 2017-Trend, alles mit Alexa und anderen Sprachassistenten zu versehen, langlebiger sein wird.

Schon auf der CES 2023 deutete sich KI als das große Thema an, jedoch waren Hersteller Ende 2022 noch nicht so weit, sodass auf der letztjährigen Auftaktmesse des Jahres nur über KI gesprochen wurde. So hatte der ehemalige Windows-Chef Panos Panay im Zuge der Messe angekündigt, dass Windows mit KI grundlegend umgekrempelt werde.

Ein erster Teil dieses Prozesses vollzog sich schon 2023 mit der milliardenschweren Investition in OpenAI und der Integration diverser KI-Werkzeuge in Windows, die Office-Suite, Edge und Bing. Im Vorfeld und Zuge der CES 2024 wird dies weiter ausgestaltet und den Trend für 2024 setzen.

CES 2024: Notebook-Hersteller mit ersten KI-PCs und Copilot-Taste

Der Fokus von Microsoft zeigt sich etwa an neuen Notebooks mit Intels Core-Prozessoren, die mit dedizierten KI-Chips daherkommen und so auch KI-Aufgaben direkt auf den Geräten ausführen können. Nachdem Samsung und Acer schon im Dezember erste Notebooks präsentierten, zeigt wenige Tage vor dem Start der CES etwa Dell seine neue XPS-Reihe, die an Apples Macbook Pro angelehnt ist und mit 14- und 16-Zoll-Displays sowie im Design des XPS 13 Plus daherkommt.

Die Dell-Notebooks gehören zudem zu den ersten Modellen, die mit Microsofts neuer Copilot-Taste bestückt sind. Der Button ergänzt Microsofts Windows-Button und soll dazu dienen, schneller auf KI-Funktionen zugreifen zu können. Auch ein 13-Zoll-Modell wird es laut Dell weiter geben – aber auch im Design des Plus.

CES 2024: KI im Fokus

Nicht nur in neuen Notebooks und erwarteten Chips von AMD oder Nvidia wird KI stecken, das hatte Gary Shapiro, der Präsident des Branchenverbands und Messeorganisators Consumer Technology Associa­tion im Vorfeld der CES betont. KI wird sich wie ein roter Faden durch sämtliche Branchensegmente ziehen.

Entsprechend soll KI auch Schwerpunkt in vielen großen Keynotes sein, die von Unternehmens-Chefs wie von Siemens, Intel und gar L’Oréal gehalten werden. Zudem wird die Messe von zahlreichen Podiumsdiskussionen rund um KI begleitet.

Shapiro geht zudem davon aus, dass „künstliche Intelligenz fast so etwas wie das Internet“ sei – „sie ist ein riesiger Bestandteil, der nicht verschwinden wird“.

CES 2024: Amazon und Google dabei – weniger Auto-Premieren

Laut der CTA sind in diesem Jahr mehr als 3.500 Aussteller angemeldet, die neue Produkte zeigen wollen. Auch einige der großen Player wie Amazon und Google sind vertreten. Was die beiden konkret präsentieren werden, ist nicht vollkommen klar. Allerdings hatte Google etwa zur CES 2023 neue Android-Auto-Funktionen angekündigt. Das könnte auch in diesem Jahr der Fall sein.

Bei Amazon könnte es ähnlich aussehen, schließlich arbeitet das Unternehmen schon eine Weile an einer anpassbaren Alexa, die ihren Weg auch schon in Fahrzuge gefunden hat. Eines der Beispiele ist BMW, die Amazons Alexa-KI in die eigenen Autos bringen wollen.

Größere Autopremieren wie jene von BMW oder VW im letzten Jahr wird es in diesem Jahr weniger geben. Denn BMW bereitet sich derzeit auf den Launch der neuen Klasse vor, die 2025 erscheinen soll, und hält sich zur CES zurück. VW bleibt der Messe komplett fern.

Mercedes hat seine CES-Präsenz ein Stück zurückgefahren und wird unter anderem die Nordamerika-Premiere des Concept CLA Class feiern. Neu hingegen wird die Enthüllung der „Vision vom hyperpersonalisierten Kundenerlebnis“ sein, die Teil des Virtual Assistant sein soll. Dieser soll laut Mercedes „über empathische Eigenschaften, die vom individuellen Fahrstil und der persönlichen Stimmung beeinflusst werden“, verfügen.

Interessant könnte zudem Hondas Ankündigung eines neuen E-Auto-Modells werden. Ferner spielt der japanische Autobauer auch bei Sonys Pressekonferenz eine Rolle. Die beiden Unternehmen könnten im Zuge dessen ein Statusupdate zu ihrem E-Auto-Joint-Venture Afeela geben.

KI fürs Smarthome

Premieren mit KI-Bezug können wir ferner für das Smarthome erwarten. Hier dürften sich zahlreiche Hersteller ein Stelldichein geben. Als eines der weltgrößten Consumer-Electronics-Unternehmen wird Samsung zur CES unter dem Motto „AI for All: Connectivity in the Age of AI“ groß auffahren und neue Haushaltsgeräte mit KI-Funktionen präsentieren. Darunter ein Kühlschrank, der 33 Objekte in seinem Inneren erkennen kann. Nutzer:innen haben dann die Möglichkeit, manuell ein Verfallsdatum hinzuzufügen.

Einen Saugroboter mit „Dampfreinigung und erweiterten AI-Features“ hat das Unternehmen schon angeteasert.

Auch andere Hersteller wie Roborock oder wie LG und TP-Link mit der Marke Tapo werden neue Produkte mit Smarthome-Fokus präsentieren. Auch Produkte mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 dürften eine Rolle spielen.

Transparente Bildschirme

Weniger mit KI haben die Bildschirmtrends der CES zu tun. So zeigen sowohl LG als auch Samsung transparente Displays. Samsung setzt dabei auf die Mikro-LED-Technik. Der verwendete Chip ist extrem klein. Der Vorteil: So lassen sich etwaige Displays laut Samsung passgenau herstellen.

LG hat dagegen einen transparenten OLED-Fernseher im Angebot. Der heißt passend LG OLED Signature T – T steht dabei für transparent. Der Bildschirm misst 77 Zoll, wie auf normalen TV-Geräten des Herstellers ist WebOS als Betriebssystem installiert. Laut The Verge plant LG, den Fernseher noch 2024 in den Handel zu bringen. Der Verkaufspreis steht noch nicht fest. Günstig wird es aber wohl nicht.

CES 2024: 130.000 Besucher erwartet

Die CES 2024 dürfte ein weiterer Test für das Konzept einer großen Fachmesse sein, das im Zuge der Coronapandemie massiv hinterfragt wurde. Eines der letzten Opfer ist die Videospielmesse E3, die Ende 2023 offiziell für immer eingestampft wurde.

Dass der CES ein ähnliches Ende bevorsteht, deutet sich aber bisher nicht an. Denn auch wenn die Besucherzahlen in 2023 mit 118.000 noch nicht auf dem Niveau der letzten Jahre vor Corona (2019 und 2020: 170.000) lagen, rechnen die Veranstalter in diesem Jahr mit 130.000 Teilnehmenden. Das sind zwar nicht die Zahlen der alten Zeiten, sie bewegen sich aber in die richtige Richtung. Die CES 2024 findet vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas statt.