Update für Google Maps zeigt mehr Informationen in der Routenansicht

Google Maps wird immer funktionsreicher, wenn auch die automatische Routenplanung mit Ladestopps für E-Automobilist:innen noch immer auf sich warten lässt. In einem aktuellen Blog-Beitrag kündigt der kalifornische Software-Hersteller etliche neue Features an.

Mehr Informationen in der Routenansicht

Darunter ist zumindest die verbesserte Ansicht von Ladestationen für E-Autos entlang der geplanten Routen. Per Echtzeit-Update soll Maps auch zeigen, ob eine Ladestation kompatibel mit dem eigenen Fahrzeug ist und mit welcher Ladegeschwindigkeit gerechnet werden darf.

In gleicher Weise kann nach Läden, Restaurants und so weiter gesucht werden. Dazu ist ein Tap auf das neue Vergrößerungsglas in der Routenansicht nötig.

Zudem integriert Maps ab sofort die Benzinpreise in den eigenen Informationsstand. Danach kann ab sofort gesucht werden, angezeigt werden die Preise der Stationen in der Nähe.

Verbesserte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Das neueste Maps-Update soll aber vor allem die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erleichtern. So werden künftig die Wegbeschreibungen deutlich detailreicher.

Parameter wie Ankunftszeit, Zahl der erforderlichen Umsteigevorgänge oder die Dauer der Fahrt sollen helfen, das für die konkrete Tour passende Verkehrsmittel zu finden. Dabei können Nutzer:innen bestimmte Verkehrsmittel per Filter priorisieren. Das ist nützlich, wenn ihr etwa lieber Bahn fahrt, anstatt den Bus zu nehmen.

Speziell das Reisen mit der Bahn erleichtert Google Maps in mehr als 80 Städten weltweit jetzt durch die Visualisierung der Ein- und Ausgänge von Bahnhöfen. So können Bahnnutzer:innen genau sehen, auf welcher Straßenseite sich die Zugänge zu den Gleisen befinden. Wer schon einmal ortsunkundig auf einem größeren Bahnhof war, wird das Feature zu schätzen wissen.

Maps-Listen jetzt teilbar

Listen können nun in Google Maps geteilt und mit Emoji-Reaktionen versehen werden. Das soll die Koordination gemeinsamer Aktivitäten in Gruppen erleichtern helfen.

Mit dem neuen Update können Nutzer:innen ihre Lieblingsorte teilen und auch direkt gemeinsame Listen erstellen. Unter Verwendung von Emojis kann nun etwa in der Liste darüber abgestimmt werden, wo man sich am Wochenende trifft.

Wer Google Maps intensiv nutzt, kann sich vielleicht über die jüngste Spaßfunktion freuen. Die erlaubt es, auf Fotos, Videos und Bewertungen mit Emojis zu reagieren. Damit wird Maps zu einer Art Social Network.

Denn per Emoji kann bekanntlich leicht Zustimmung oder Ablehnung gezeigt werden. Dabei erlaubt es das neuste Maps-Update Emoji-Mashups zu triggern. Dazu nutzt Maps KI und die Emoji Kitchen.

Wenn ihr etwa auf ein Foto eines Kürbis-Bagels mit dem Yum-Gesicht 😋 reagiert, erhaltet ihr eine Emoji-Reaktion, die auf den Inhalt des Fotos zugeschnitten ist – in diesem Fall ein Mashup aus dem Yum-Emoji und dem Bagel.

Diese Emoji-Reaktionen stehen wie die übrigen vorgenannten Features ab sofort weltweit auf Android und iOS bereit.

