Upgrade für ein 37-jähriges NES-Game: Fan macht unbeliebten Titel wieder spielbar

Das Actionspiel Mirai Shinwa Jarvas kam 1987 auf den Markt und war eines der ersten Spiele für das Nintendo Entertainment System (NES), in denen Spieler ihre Spielstände speichern konnten. Das wurde durch den Einbau von Batterien möglich. Doch auch mit dem damals revolutionären Feature kam das Spiel nicht an. Laut der Webseite Time Extension hagelte es damals Kritik, wie enttäuschend und langweilig das Design und die Grafik sind. Außerdem war das Spiel für sogenannte Softlocks bekannt. Das sind Fehler, die den Fortschritt der Spieler immer wieder zunichtemachen.

Diese nervigen Fehler wurden behoben

Der Rom-Hacker Mentil hat vier Monate daran gearbeitet, das Spiel weiterzuentwickeln. Auf der Seite Rom Hack Plaza hat er die wichtigsten Fehlerbehebungen gelistet.

So überarbeitete Mentil die Kollisionserkennung in Mirai Shinwa Jarvas, damit die Spielfigur seltener an Objekten hängen bleibt. Sogenannte Softlocks wurden ebenfalls entfernt. Das bedeutet eine Situation, in der der Spieler durch einen Fehler des Spiels nicht mehr weiter kommt und einen früheren Speicherstand laden muss. Zudem wurde das Spiel so optimiert, dass es jetzt in 30 statt 20 Bildern pro Sekunde angezeigt werden kann und somit flüssiger läuft. Zusätzlich wurde eine Spielmechanik angepasst. Gewirkte Zauber der Spielfigur kosten jetzt MP- statt Erfahrungspunkte.

Rom-Hack als Inspiration, um „verlorene“ Titel zu retten

Der Hack trägt den Namen Jarvas Redux und steht auf der Webseite zum Download verfügbar. Wer möchte, kann diesem Titel also nach 37 Jahren eine zweite Chance geben. Der Rom-Hacker Mentill hofft, mit dieser Änderung zu zeigen, dass kein Spiel mit soliden Grundlagen hoffnungslos ist. Er wünscht sich laut der Webseite, mit seinem Projekt weitere Rom-Hacker dazu zu inspirieren, ähnliche unbeliebte Titel mit etwas Arbeit zu neuem Glanz zu verhelfen.

Laut der Rom-Hack-Seite spielt sich das überarbeitete Spiel so: „Als Astronaut, der auf einer zukünftigen postapokalyptischen Erde ankommt, liegt es an euch, Verbündete zu rekrutieren, um Burgen zu stürmen und die bösen Monarchen zu stürzen, die über die sieben Kontinente herrschen.“ Wer möchte, kann sich einen kurzen Gameplay-Clip auf YouTube ansehen.

