Urban Outfitters verkauft iPods als Vintage-Technik – fühlst du dich schon alt?

Das Bekleidungs- und Möbelunternehmen Urban Outfitters hat kürzlich mit einem Angebot an generalüberholten alten iPods überrascht, um den 22. Geburtstag des ikonischen MP3-Players zu feiern. Urban Outfitters ist kein Fremder, wenn es um Retro-Technik geht. Das Unternehmen hat bereits Vinyl-Platten erfolgreich zurück in den Fokus gerückt.

Mit dem Angebot der iPods wird uns vor Augen geführt, wie schnell die Zeit vergangen ist, und es fühlt sich fast surreal an, zu realisieren, dass der einst hippe Apple-MP3-Player schon so lange Teil unserer technologischen Geschichte ist.

Die Aktion wirft einen nostalgischen Blick zurück und gleichzeitig lässt sie uns ein wenig alt fühlen, wenn wir darüber nachdenken, wie weit wir seit der ersten Einführung des iPods gekommen sind.

iPods haben sich schnell ausverkauft

Die generalüberholten iPods erfreuten sich trotz der recht hohen Preise großer Beliebtheit bei den Käufern. Laut einem Bericht von Gizmodo waren sie rasch restlos ausverkauft. Auf der ehemaligen Produktseite des iPods der fünften Generation ist nun nur noch die Nachricht „Oops, sorry. That page can’t be found.“ zu finden.

Urban Outfitters hatte anscheinend verschiedene Versionen des iPods im Angebot, wobei ein iPod der fünften Generation für rund 350 US-Dollar verkauft wurde, wie ein Screenshot eines X-Nutzers zeigt.

Einen iPod Mini gab es währenddessen bereits für 199 Dollar, obwohl das Modell bei seinem Release im Jahr 2005 nur 99 Dollar gekostet hatte. Die Aktion hat einmal mehr gezeigt, wie begehrt diese nostalgischen Technikartikel sind, und wie bereit Käufer sind, für ein Stück Technikgeschichte tiefer in die Tasche zu greifen.

Millennium-Design mit modernen Features

„Erstmals im Jahr 2001 vorgestellt, ist der iPod der Inbegriff eines MP3-Players, und dieses Gerät der 5. Generation (2007) ist die perfekte Mischung aus Design des neuen Jahrtausends mit modernen Funktionen“, hieß es in der Produktbeschreibung von Urban Outfitters laut 9to5Mac. „Jeder iPod wird mit einem originalen unbenutzten Apple-Synchronisationskabel und Kopfhörern ausgestattet.“

Für dieses nostalgische Angebot hat Urban Outfitters mit dem Unternehmen Retrospekt aus Milwaukee zusammengearbeitet, das sich auf die Aufbereitung alter Technik spezialisiert. Der Online-Retailer Retrospekt hat sich mit dem Verkauf von aufbereiteten Klassikern wie Gameboys, Polaroid Kameras, VHS-Kassetten und vielem mehr einen Namen gemacht.

