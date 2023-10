Neue Apple-Produkte am Dienstag erwartet: Kommen neue iPads oder „nur” ein Pencil?

Gibt es am Dienstag neue iPads? (Foto: t3n)

Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte über neue iPads in der Apple-Welt. Nun gehen Insider davon aus, dass sie schon am 17. Oktober per Pressemitteilung vorgestellt werden könnten. Andere Quellen spekulieren hingegen nur auf den Apple Pen 3.

Anzeige Anzeige

Alle Jahre wieder im Oktober kündigt Apple nach der großen September-Sause, bei der in diesem Jahr das iPhone 15 Pro (Max, unser Test) und das iPhone 15 und 15 Plus (unser Test) vorgestellt wurden, weitere Produktneuheiten an. Nachdem im Oktober 2022 das iPad 10 (Test) und aktualisierte iPad Pros mit M2-Chip das Licht der Welt erblickten, könnte Apple ziemlich genau ein Jahr später neue Tablet-Modelle vorstellen. Neue Pros erwartet man indes nicht.

Laut den Quellen der Apple-Fan-Blogs Supercharger und 9 to 5 Mac könnte Apple zum einen das „Einsteiger“-iPad, das iPad Air und auch das iPad Mini aktualisieren. Die Verbesserungen sollen sich indes nur auf technische Details beschränken. Design-Änderungen seien nicht zu erwarten, zumal Apple die iPads in den letzten Jahren auf recht moderne Füße gestellt hat.

Anzeige Anzeige

Hinsichtlich der Ausstattung der aktualisierten Modelle heißt es, dass das iPad Air den aktuellen M2-Chip erhalten soll. Die derzeit angebotene Version stammt aus dem Jahr 2022 und hat Apples M1-Chip an Bord. Das aktuelle iPad Mini stammt derweil von 2021 und hat ein A15-Bionic-SoC (System-on-a-Chip) verbaut. Die erwartete neue Generation soll den A16-Bionic-Chip erhalten, der etwa auch im iPhone 14 Pro (Test) und den iPhone-15-Basismodellen zu finden ist. Beim iPad 11 könnte Apple auch den A16-Bionic-Chip oder eine Generation älter einsetzen.

Gurman und Kuo rechnen nicht mehr mit neuen iPads in 2023

Andere Quellen, wie der gut vernetzte Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem Poweron-Newsletter, machen den Spekulationen um neue iPads einen vorsichtigen Strich durch die Rechnung. Gurman schreibt: „Ein neues Einsteiger-iPad, das iPad Air und das iPad Mini sind alle in der Entwicklung mit schnelleren Chips, aber ich glaube nicht, dass nennenswerte Aktualisierungen bevorstehen.“

Anzeige Anzeige

Gurman hatte zwar im Juni geschrieben, dass Apple neue iPads für Ende 2023 vorgesehen hatte, jedoch deuten die letzten Anzeichen darauf hin, dass sie nicht mehr im Oktober erscheinen dürften, schreibt er in seinem Newsletter weiter.

Auch der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo sagte schon Mitte September auf X, ehemals Twitter, dass „neue iPad-Modelle vor Jahresende unwahrscheinlich“ seien.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Vollkommen frei von Apple-Neuankündigungen könnte der Oktober dennoch nicht ausgehen, spekuliert das japanische Apple-Fan-Blog Macotakara: Anstelle dreier aktualisierter iPads könnte Apple stattdessen eine neue Generation des Apple-Pencil ankündigen, der mit auswechselbaren Magnetspitzen bestückt sein soll. Die Spitzen sollen für verschiedene Einsatzzwecke wie Zeichnen, technisches Zeichnen und digitale Malerei optimiert worden sein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Angesichts dessen, dass der Apple Pencil 2 2018 eingeführt wurde, könnte es nach fünf Jahren an der Zeit für eine neue Generation sein.

Sofern Apple die aktualisierten iPads nicht in diesem Monat oder gar in diesem Jahr ankündigen sollte, wird 2024 ein großes Tablet-Jahr für den Konzern. Denn neben den kleineren Updates sollen die iPad Pros das größte Update seit fünf Jahren erhalten. Neben OLED-Displays, M3-Chips steht auch ein Designupdate im Raum.

Mehr zu diesem Thema iPad Apple