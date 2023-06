Warum Nummernschilder in Maryland Werbung für ein philippinisches Online-Casino machen

Die URL auf den Nummernschildern in Maryland tut nicht mehr das, was sie soll. (Foto: Maryland Motor Vehicle Administration)

Im Jahr 1812 erklärten die USA England den Krieg. Eine wichtige Rolle in diesem Krieg spielte auch Fort McHenry in Baltimore, Maryland. Zum Gedenken an den 200. Jahrestag des Krieges brachte der Bundesstatt an der Ostküste der USA deshalb ein spezielles Nummernschild für Autos heraus, die in Maryland zugelassen wurden.

Auf diesem speziellen Nummernschild war eine URL vermerkt, die zu einer Website mit Informationen zum Star-Spangled Banner National Historic Trail führte. Der Trail ist ein 900 Kilometer langer Pfad, der an den Chesapeake-Feldzug von 1812 erinnert.

Die ursprüngliche Website scheint mittlerweile jedoch nicht mehr in dieser Form zu existieren, sodass alle Autos, die zwischen 2012 und 2016 in Maryland ein Nummernschild erhielten, mittlerweile für die Homepage eines philippinischen Online-Casinos werben. Wer der URL folgt, sieht eine leicht bekleidete Frau, die für „Phillippines Best Betting Site“ wirbt.

Bewohner verärgert

Ein aufmerksamer Reddit-Benutzer entdeckte das Problem und machte es öffentlich. Er wies darauf hin, dass die Domain bereits mehrmals den Besitzer gewechselt hat, wobei die vorherigen Versionen der Website mit Regierungsorganisationen oder dem National Park Service in Verbindung standen. Laut einem Sprecher des Maryland Department of Transportation tragen fast 768.000 Nummernschilder die besagte URL. Das berichtet Vice.

Die Maryland Motor Vehicle Administration ist sich des Problems bewusst und arbeitet derzeit eng mit ihrer IT-Abteilung zusammen, um die URL wiederherzustellen. Alles, was bleibt, ist die Unzufriedenheit der Bürger, die jetzt ungewollt internationales Online-Glücksspiel unterstützen, statt einen historischen Moment amerikanischer Geschichte zu ehren.

