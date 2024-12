Vergesst ihr oft Whatsapp-Nachrichten? So will euch der Messenger bei dem Problem helfen

Künftig werdet ihr an Whatsapp-Nachrichten erinnert, wenn ihr es wollt. (Foto: vfhnb12 / Shutterstock.com)

Vor geraumer Zeit zeichnete sich eine neue Erinnerungsfunktion in Whatsapp ab. Darüber bekommt ihr eine Nachricht, wenn ihr ein Status-Update eurer Kontakte bisher verpasst habt. So könnt ihr die Posts nachholen, bevor sie nach 24 Stunden wieder aus Whatsapp verschwinden. Jetzt gehen die Verantwortlichen hinter dem Messenger noch einen Schritt weiter.

Whatsapp erinnert euch an Nachrichten

Wie WABetaInfo berichtet, soll es bald eine weitere Erinnerungsfunktion im Messenger geben. Dadurch werdet ihr nicht nur an Statusmeldungen, sondern auch an verpasste Nachrichten erinnert. Dabei soll Whatsapp automatisch Nachrichten von Kontakten bevorzugen, mit denen ihr besonders oft schreibt. Habt ihr etwa mehrere Nachrichten gleichzeitig bekommen und vergesst in dem Chaos, diesen besonderen Kontakten zu schreiben, schickt euch Whatsapp nach einer Weile eine Erinnerung.

Nachrichten von anderen Whatsapp-Kontakten, mit denen ihr nur selten schreibt, sollen von der Neuerung ausgenommen bleiben. Dadurch möchte Whatsapp sicherstellen, dass ihr nicht für jede Nachricht doppelte Benachrichtigungen bekommt, nur weil ihr sie nicht direkt lesen und beantworten möchtet. Wichtig ist aber, dass die Funktionen nur zusammen aktiviert werden können. Eine Trennung zwischen Nachrichten- und Statusmeldungserinnerungen in Whatsapp gibt es bisher nicht.

Sobald die neue Whatsapp-Funktion aktiviert ist, findet ihr sie in den Einstellungen im Bereich „Benachrichtigungen“. Unter „Nachrichtentöne“ sollte sich dann ein neuer Abschnitt mit „Erinnerungen“ befinden. Allerdings ist die Funktion zunächst auf Beta-Tester:innen von Whatsapp beschränkt. Genauer gesagt, wurde zunächst die Android-Beta des Messengers mit der Funktion versorgt. So haben es die Verantwortlichen auch mit der Statuserinnerung gemacht. Wann die Neuerung dann auch in die Release-Version von Whatsapp übernommen wird, ist nicht bekannt.

