Verwirrung um neue KI: Dieses Modell schlägt ChatGPT, Claude und Co. – doch niemand weiß, wer es erstellt hat

Obwohl das Thema KI in aller Munde ist, gibt es nur gelegentlich einen großen Hype, wenn ein neues Modell veröffentlicht wird. Die enorme Aufmerksamkeit, die eine neue KI namens GPT2-Chatbot gerade auf sich zieht, ist mehr als ungewöhnlich.

Expert:innen sind von dem neuen Modell gleichermaßen begeistert wie verwirrt. Denn das Modell soll bessere Ergebnisse liefern als die meisten Konkurrenten. Das Mysteriöse: Wer die KI entwickelt hat, ist nicht bekannt.

Die KI könnt ihr ganz einfach selbst ausprobieren. Folgt dazu dem Link auf die Website von Chatbot Arena und klickt bei den oberen Reitern auf „Direct Chat“. Unter „Choose any model to chat“ wählt ihr GPT2-Chatbot aus und könnt dann eure Prompts eingeben. Aufgrund der enormen Beliebtheit des KI-Modells kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Was ist an GPT2-Chatbot so besonders?

Die besondere Leistungsfähigkeit von GPT2-Chatbot zeigt sich bereits bei vermeintlich leichten Aufgaben. Reddit-User:innen haben der KI etwa die Aufgabe gegeben, die Buchstaben in der Nachricht „How many characters are in this message?“ zu zählen. GPT4, Llama 3, Claude 3 und Mistral Large kamen auf falsche Ergebnisse. Nur der GPT2-Chatbot konnte die korrekte Anzahl von 40 wiedergeben.

Noch beeindruckender sind die Tests von Andrew Gao, einem KI-Forscher an der Stanford University, die er auf X zeigt. Er gab der mysteriösen KI eine Aufgabe der internationalen Matheolympiade, die seiner Aussage nach „wahnsinnig schwer“ ist. Der GPT2-Chatbot löste die Aufgabe im ersten Versuch.

Ein weiterer KI-Test ist das Erstellen eines Einhorns mit ASCII-Zeichen. An dieser Aufgabe scheitern viele Modelle, allerdings bringt GPT2-Chatbot auch hier ein beeindruckendes Ergebnis hervor, wie auf X zu sehen ist.

Auch Dimitris Papailiopoulos, Professor an der Universität von Wisconsin, stellte fest, dass die KI deutlich besser komplexe Aufgaben lösen kann, als es beispielsweise bei ChatGPT 4 der Fall ist. So gab er der KI eine Rechenaufgabe, bei der sie selbstständig erkennen musste, dass die Beispiele vorab einen Hinweis auf die zu vollführende Rechenoperation geben.

Programmieraufgaben sind für die KI ebenfalls kein Problem. So kann GPT2-Chatbot etwa HTML-Code erschaffen, um einen animierten 3D-Würfel darzustellen. Oder die KI erschafft Python-Code, der direkt genutzt werden kann, um das Kultspiel Snake zu spielen.

Wer könnte hinter der neuen KI stecken?

Expert:innen sind sich noch uneinig, wer hinter dem neuen Chatbot steckt. Einige vermuten, dass es sich um eine Testversion von ChatGPT 4.5 oder ChatGPT 5 von OpenAI handeln könnte. Wird die KI gefragt, wer sie erschaffen hat, antwortet sie OpenAI. Allerdings gibt es einige KI-Modelle von anderen Entwickler:innen, die mit den Daten von OpenAI trainiert wurden und deshalb die gleiche Antwort geben. Zudem kann eine KI dazu trainiert werden, hier eine Falschaussage zu machen.

Es gibt aber noch ein weiteres Indiz für die Verbindung zu OpenAI. So gibt es einige Fehler, die GPT2-Chatbot trotz seiner hervorragenden Leistungen noch macht, und einige User:innen berichten im Forum von OpenAI, dass diese Fehltritte bei Coding-Aufgaben den gängigen Fehlern von ChatGPT 4 ähneln.

Andere vermuten, dass es sich tatsächlich um eine künstliche Intelligenz handelt, die von einem kleineren oder bislang unbekannten Team erschaffen wurde, um OpenAI Konkurrenz zu machen. In der Vergangenheit gab es bereits KI-Modelle, die zwar die Namensgebung von OpenAI übernommen hatten, aber von anderen Entwickler:innen erschaffen wurden.

Noch hat sich niemand zu GPT2-Chatbot bekannt. Die Betreiber von Chatbot Arena betonen in einem Post auf X, dass sie Kooperationen mit mehreren KI-Teams haben. Diese können ihre Preview-Modelle bereitstellen, um sie von User:innen testen zu lassen.

