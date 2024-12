Virtuelles Tannenbaum-Shopping: Toom bringt Augmented Reality ins Wohnzimmer

Es ist schon ein Klassiker beim Weihnachtsbaumkauf: Welcher Weihnachtsbaum soll’s denn sein? Zu klein will man ihn natürlich nicht haben, denn das gute Stück soll ja möglichst was hermachen. Zu hoch darf er aber auch nicht sein, sonst muss die Säge oder Baumschere ran.

Der Toom-Baumarkt hat hierfür jetzt eine Augmented-Reality-Lösung gefunden, mit der man im Voraus die Fair-Trees-Weihnachtsbäume im Wohnzimmer platzieren kann. Das soll dabei helfen, spätere Überraschungen und Diskussionen zu vermeiden. Auszuwählen ist die jeweils gewünschte Baumgröße, der Baum kann dann per Klick auf dem Smartphone-Display in der gewünschten Umgebung platziert werden. Den Baum kann man dann übrigens auch gleich online ordern und ihn nach Hause liefern lassen.

Digitaler Service ohne spezielle App

Das AR-Tool ist in verschiedene Medien von Toom eingebunden und lässt sich sowohl aus dem QR-Code des Printprospekts als auch via Newsletter und vor allem auch im Online-Shop aufrufen. Für die Nutzung ist keine spezielle App erforderlich, sondern es handelt sich um eine AR-Lösung der Plattform Augmentify.me. Die Lösung setzt dabei auf die üblichen Bordmittel wie Kamera und Browser, wie sie in jedem aktuellen Smartphone stecken.

Die Anwendung, die von Cynapsis Interactive aus Münster entwickelt wurde, ermöglicht den AR-View per QR-Code Scan oder Klick direkt im Online-Shop und das ohne App-Download. Man wolle, so erklärt Marcus Veigel, Geschäftsführer der Cynapsis Interactive, auf diese Weise in immersives Einkaufserlebnis und einen klaren Mehrwert schaffen: „Produkte vor dem Kauf erlebbar zu machen, war vor einiger Zeit noch komplett dem stationären Handel vorbehalten – Augmented Reality hat das geändert.”

Inzwischen bietet die Baumarktkette den Service schon im dritten Jahr an und hat somit schon einige Erfahrungen gesammelt. Eine Einschränkung gibt’s allerdings: Die Baumarktkette verspricht zwar, dass man den Baum – neben Nordmanntannen in verschiedenen Größen gibt’s auch die nachhaltigere Variante aus Kunststoff – von allen Seiten und in Originalgröße in der AR-Routine betrachten kann. Allerdings vermittelt das eher einen vagen Eindruck bezüglich der Größenverhältnisse, denn der Baum ist bekanntlich ein Naturprodukt und als solches den Launen selbiger unterworfen. Insofern muss man sich dann doch ein wenig darauf verlassen, dass die AR-Variante ungefähr dem entspricht, was man schließlich bekommt.

