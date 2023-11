News Artikel merken

Vodafone verschenkt 500 Gigabyte Datenvolumen an Kunden

Vodafone verschenkt 500 Gigabyte Datenvolumen an seine Kunden. Auch wer auf Partneranbieter wie Otelo, Lidl Connect und Simon setzt, geht nicht leer aus. So kommt ihr an das verfrühte Weihnachtsgeschenk.