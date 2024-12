Von subtil bis schrill: Diese Logodesigns erwarten uns 2025

Typografie Mix & Match: Vielfalt statt Einheitlichkeit

Das Jahr 2025 markiert einen Wendepunkt im Logodesign: Minimalistische und glatt gebügelte Designs treten zurück und machen kreativen, authentischen und ausdrucksstarken Trends Platz. Logos werden persönlicher, organischer und gewagter. Hier sind die spannendsten Logodesign-Trends, die uns im kommenden Jahr erwarten.

Wer sagt, dass Schriftarten homogen sein müssen? Der Mix-&-Match-Trend bricht mit dieser Konvention, indem er verschiedene Schriftarten, -breiten und -größen kombiniert. Das Ergebnis: Logos, die wie eine kreative Collage wirken und gerade durch ihre Uneinheitlichkeit ins Auge stechen.

Der Ansatz bietet Raum für kreative Freiheit und lässt dabei die eigene Markenpersönlichkeit originell zum Ausdruck kommen. Besonders gut eignet sich der Trend für Unternehmen, die Mut zur Individualität zeigen und ihre Vielseitigkeit betonen wollen.

Subtile Logos: Weniger ist mehr

Subtilität steht 2025 hoch im Kurs. Logos ohne Grafiken oder Maskottchen setzen auf einfache Wortmarken, die durch Farbe, Schriftart und kreative Anordnung bestechen. Die Herausforderung besteht darin, mit minimalistischen Mitteln maximale Wirkung zu erzielen. Wer mit klarer Kommunikation und reduzierten, aber prägnanten Designs überzeugen will, kommt hierbei auf seine Kosten.

Radierte Embleme: Zurück zur Handwerkskunst

Radierte Embleme kombinieren traditionelle Designs wie Wappen oder Siegel mit handgemalten Details. Dieser Trend strahlt Authentizität und Handwerkskunst aus und bringt Marken zum Strahlen, die ihre historischen Wurzeln oder ihren analogen Ansatz betonen möchten. Durch die Integration von fein gearbeiteten Elementen entsteht eine ästhetische Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die bei nachhaltigen oder traditionellen Marken gut ankommt.

Charakterstark: Logos voller Persönlichkeit

Schrullige, verspielte Logos mit ballonartigen Buchstaben, organischen Formen und hellen Farben bringen Leben ins Design. Der Trend ist ideal für Marken, die Spaß und Lebensfreude vermitteln wollen, ohne auf ein Maskottchen zurückzugreifen. Richtig eingesetzt, bauen diese Logos mit ihrer humorvollen und lockeren Gestaltung eine starke emotionale Verbindung zu ihrer Zielgruppe auf.

Elegant geneigte Typografie: Subtile Dynamik

Kleine Änderungen mit großer Wirkung: Geneigte oder leicht verschobene Buchstaben verleihen minimalistischen Logos eine dynamische Note, ohne deren Eleganz zu beeinträchtigen. Der Trend zeigt, dass selbst kleinste Anpassungen große Aufmerksamkeit erregen können. Perfekt für Marken, die durch subtile Designentscheidungen Raffinesse und Modernität ausdrücken möchten.

Lustig und klobig: Logos mit Volumen

Dick, rund und auffällig: Klobige Buchstaben verleihen Logos eine spielerische und einladende Optik. Durch geschickte Integration von Markensymbolen können Unternehmen ihre Einzigartigkeit betonen, ohne auf Lesbarkeit zu verzichten. Die voluminösen Designs sind besonders beliebt bei Lifestyle- und Unterhaltungsmarken, die auffallen und in Erinnerung bleiben wollen.

Packende Pinselstriche: Die Rückkehr des Handgemachten

Mit Pinselstrichen gestaltete Logos wirken natürlich und künstlerisch. Sie erzeugen eine Verbindung zwischen Menschlichkeit und Markenidentität und sind daher ideal für Unternehmen, die Authentizität und handwerkliche Werte in den Vordergrund stellen. Diese Technik vermittelt das Gefühl von Kreativität und Einzigartigkeit, das perfekt zu handwerklichen oder natürlichen Produkten passt.

Wellen und Überblendungen: Bewegung und Dynamik

Geometrische Formen, Farbverläufe und Texturen generieren Logos mit futuristischem Flair. Diese Designs stehen für Fortschritt und eignen sich besonders für die Technologie-, Bildungs- und Musikbranche. Die dynamischen Effekte lassen einen Eindruck von Tiefe und Bewegung entstehen, der Logos eine lebendige moderne Wirkung verleiht.

Aufgeschlitzt: Negativer Raum neu gedacht

Durch geschickte Einschnitte und Auslassungen in Buchstaben entstehen Logos, die den negativen Raum ganz gezielt einsetzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Der Trend ist ideal für Marken, die Provokation und Kreativität verbinden wollen. Mit minimalistischem Aufwand lassen sich so Logos gestalten, die Neugier wecken und in Erinnerung bleiben.

Fazit: Für alle was dabei

Die Logodesign-Trends 2025 feiern Individualität, Experimentierfreude und Authentizität. Von subtilen Details bis hin zu gewagten Formen – jedes Unternehmen kann sich von diesen Ansätzen inspirieren lassen, die eigene Markenpersönlichkeit unterstreichen und das Logo aufs nächste Level heben.

Patrick Llewellyn

Patrick Llewellyn ist VP für Digitale- und Design-Services bei VistaPrint. VistaPrint unterstützt Kleinunternehmen seit 20 Jahren dabei, durch hochwertige Marketingprodukte wie Schilder, Werbeartikel, Visitenkarten und Webseiten professionell aufzutreten und Glaubwürdigkeit auszustrahlen.



