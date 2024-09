Warum eine Agentur eine Schriftart gebaut hat, die nur aus Backslashes besteht

Bei diesem „What?“ lässt sich noch gerade so erkennen, was hier geschrieben ist (Grafik: Cotton Design/ Backslash).

Im normalen Alltag kommt vielen das Backslash (\) kaum in die Quere. Für Programmierer:innen ist das Zeichen dagegen essenziell. Ohne einen Backslash lässt sich kein Code schreiben. Als Schriftart taugt der Diagonalstrich auf jeden Fall nicht. Oder doch?

Anzeige Anzeige

Das Gegenteil versucht die Agentur Cotton Design zu beweisen. Die Schriftart \Type besteht nur aus Backslashes und ist kaum lesbar. Besonders die Buchstaben mit vielen Details sind schwer zu erkennen. Für den Alltag ist sie also nicht zu verwenden. Dafür sieht sie ziemlich futuristisch aus. Zusätzlich gibt es immer weitere Varianten, die aus detaillierteren Backslashes bestehen und dadurch sogar lesbarer werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Instagram, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Instagram, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Instagram, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Schriftart ist jedoch nicht für die allgemeine Benutzung gedacht. Denn die Agentur hat \Type speziell für eine Organisation mit dem Namen Backslash im Rahmen des Rebranding entwickelt. Die Initiative ist Teil des technologieorientierten Campus der Cornell University in New York City und fördert kreative Projekte, die sich mit neuen Technologien auseinandersetzen. Auch der Name ist Teil der neuen Marke. Vorher hieß die Organisation \Art. „Die Umbenennung in ‚Backslash‘ verdeutlicht den Fokus auf das Überschreiten von Grenzen und die Nutzung von Technologie, um traditionelle Ansätze zu überwinden“, heißt es auf der Webseite der Agentur.

Anzeige Anzeige

Ein komplettes Rebranding

Neben der neuen Schriftfamilie überarbeitete die Agentur auch das Logo von Backslash, das natürlich wie der Coding-Backslash gewinkelt ist. Auch eine neue Webseite und einen unendlichen Backslash-Mustergenerator erstellte die Agentur. Letzteres ist von Webmustern inspiriert und wird automatisiert von Code generiert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Instagram, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Instagram, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Instagram, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zu den Projekten von Backslash gehören Kunstprojekte, die mit neuen Technologien erstellt werden. So entstanden unter anderem Sprachmodelle auf Basis von GPT-2, die Texte von südchinesischen Aktivist:innen aufbewahren sollen. Ein weiteres Projekt ist eine Augmented-Reality-App für Mobiltelefone.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Font