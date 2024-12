Von wegen besinnlich: 70 Prozent der Deutschen brüllen bei Technikproblemen ihre Geräte an

Die Feiertage stehen vor der Tür – doch für viele wird die Vorstellung von einer gemütlichen Weihnachtszeit in der Realität vom Vorbereitungsstress abgelöst. Nicht selten werden die letzten Geschenke noch schnell online gekauft. Vor allem Gutscheine zum Selbstausdrucken sind eine beliebte Last-Minute-Lösung. Wenn ausgerechnet dann die Technik streikt, kann es allerdings schnell lauter werden.

Der Digitalverband Bitkom hat anlässlich der Weihnachtsfeiertage eine Umfrage in Auftrag gegeben, bei deren Ergebnis sich viele ertappt fühlen dürften: 70 Prozent der Befragten gaben an, technische Geräte wie Computer, Smartphone oder Drucker bei Problemen schon einmal angeschrien zu haben. Dabei werden Männer (75 Prozent) häufiger laut als Frauen (65 Prozent).

„Komm schon, du Sch***drucker!“

Tatsächlich handgreiflich wird bei Technikfrust zum Glück nur eine kleine Minderheit: Gerade einmal drei Prozent der Deutschen haben aus Frust schon technische Geräte beschädigt oder sogar zerstört – in diesem Fall war der Frust nach dem Wutausbruch vermutlich noch größer als zuvor.

Ob gutes Zureden bei technischen Problemen hilft, konnte die Bitkom-Umfrage nicht belegen. Immerhin 12 Prozent der Teilnehmer:innen gaben an, mit Drucker & Co. wie mit Menschen zu reden. 11 Prozent bescheinigen ihnen sogar eine ähnliche emotionale Kompetenz. Wenn der Drucker also den Gutschein nicht ausdrucken will, ist er vielleicht einfach nur beleidigt.

Jüngere verlieren schneller die Fassung

Besonders auffällig sind die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Generationen. Die 16- bis 29-Jährigen reagieren am hitzigsten: 86 Prozent dieser Altersgruppe geben an, ihre Geräte anzuschreien, wenn sie frustriert sind. Wer über 65 Jahre alt ist, bleibt deutlich gelassener – hier geben nur 38 Prozent an, bei nervigen Technikproblemen auch mal laut zu werden. Ob dieser geringere Wert darauf zurückzuführen ist, dass ältere Menschen im Vergleich deutlich seltener digitale Geräte nutzen, lässt die Umfrage offen. Eine plausible Erklärung für den geringeren Stresspegel könnte allerdings sein, dass die ältere Generation technische Probleme einfach ihren Kindern und Enkeln überlässt, wenn diese über die Weihnachtsfeiertage zu Besuch kommen.

