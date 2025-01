Vollzeitjob-Triple: Warum dieser Mann in drei Jobs gleichzeitig arbeitet

Wer einen Job in Vollzeit ausübt, hat in der Regel damit schon genug zu tun. Wer noch Kapazitäten hat oder sich etwas dazuverdienen will, nimmt vielleicht noch einen Minijob an. Für die meisten Menschen dürfte diese Auslastung aber schon mehr als genug sein. Wie Business Insider berichtet, war das einem Mann in den USA nicht genug. Er hat gleich drei Vollzeitstellen angenommen.

3 Vollzeitstellen? Aber nicht, wegen des Geldes

Der 48-Jährige, der von Business Insider den Decknamen Joseph bekommen hat, ist Netzwerktechniker in Texas. Schon 2020 hat er damit begonnen, mehrere Jobs gleichzeitig anzunehmen. 2024 steigerte sich die Zahl der simultanen Vollzeitbeschäftigungen auf drei Arbeitsstellen. Mit der Arbeit erreichte er ein Jahresgehalt von etwa 316.000 Euro.

Das zusätzliche Gehalt nutzte Joseph vor allem, um eine Hypothek abzubezahlen und zu sparen – sowohl für das College seiner Kinder, als auch für seinen eigenen Ruhestand. Allerdings sorgte der enorme Arbeitsaufwand auch laut eigener Aussage dafür, dass er schon nach wenigen Monaten ausgebrannt war. Ironischerweise war er deshalb erleichtert, als ihm gegen Ende des Jahres zwei der drei Vollzeitstellen gekündigt wurden.

Denn Joseph hat die Arbeitsstellen nicht primär wegen des Geldes aufgenommen. Im Interview verriet er, dass es ihm um Jobsicherheit ging. Während seine Kolleg:innen aus den anderen beiden Jobs, die ebenfalls vom Stellenabbau betroffen sind, jetzt ohne Arbeit dastehen, kann er einfach weitermachen. Zudem muss er die Abfindung in Höhe von 50.000 US-Dollar, die er durch die Kündigung bekommen hat, nicht ausgeben. Er kann das Geld einfach sparen und weiter von seinem anderen Gehalt leben.

Tatsächlich gibt es in den USA eine große Community von über 300.000 Menschen, die sich über Discord, Reddit und andere Kanäle regelmäßig über ihre multiplen Jobs austauschen. Dabei geht es ihnen vor allem um Tipps, wie sie im Arbeitsalltag nicht auffliegen. Zwar sind mehrere Vollzeitjobs in den USA nicht grundsätzlich verboten, doch können Arbeitsverträge Klauseln enthalten, die mehrere Arbeitsstellen verbieten.

