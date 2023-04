So sieht ein riesiger Vulkanausbruch aus Satelliten-Sicht aus

Der auf der Halbinsel Kamtschakta gelegene Shiveluch ist nicht nur der aktivste Vulkan Russlands, sondern auch einer der aktivsten der ganzen Welt. Seit 1999 bricht er immer wieder aus – diesmal allerdings mit besonderer Wucht.

Aschewolke baute sich auf 20 Kilometer Höhe auf

Bei dem Ausbruch ist laut Reuters eine über 100.000 Quadratmeter große Aschewolke entstanden, die sich auf bis zu 20 Kilometer in die Höhe erstreckt und Richtung Westen zieht.

Satellitenaufnahmen machen besonders deutlich, wie beeindruckend der Ausbruch war. Dem von der Japan Meteorological Agency betriebenen Satelliten Himawari-9 ist es gelungen, einen atemberaubenden Zeitraffer aufzunehmen:

Warnung für den Luftverkehr

Die Aschewolke ist so massiv, dass nicht nur die umliegenden Dörfer von einer mehrere Zentimeter tiefen Ascheschicht bedeckt sind, auch weitreichende Konsequenzen für den Luftverkehr sind nicht ausgeschlossen.

Das Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) hat bereits eine Warnung für den örtlichen Luftverkehr herausgegeben, laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland könnte auch der internationale Luftverkehr durch anhaltende Aktivitäten des Vulkans beeinflusst werden. Expert:innen gehen aber davon aus, dass sich der 3.283 Meter hohe Vulkan nach dem ersten Ausbruch erst einmal beruhigen wird.

Kommt es zu weiteren Ausbrüchen?

Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass es zu weiteren Ausbrüchen kommt. In diesem Fall würden weitere riesige Aschewolken in die Luft gestoßen, sagte Danila Chebrov vom Geophysikalischen Institut in Kamtschatka.

Mit niedergehendem Ascheregen in einem Gebiet von 108.000 Quadratkilometern Größe hatte der Ausbruch die weitreichendsten Auswirkungen der letzten 60 Jahre, berichtete die Associated Press.

Vulkanausbrüche auf der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Osten Russlands gehören übrigens fast schon zur Normalität, denn in dieser Region gibt es 160 Vulkane, von denen 29 derzeit als aktiv gelten.

