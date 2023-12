Warum VW wieder mehr Knöpfe und Schalter in den ID 2 All baut

Für das Innere seiner Fahrzeuge setzt VW weniger auf Touchscreens und wieder mehr auf Knöpfe und Drehregler. Im Konzept des ID 2 All zeigt der Autobauer jetzt, wie das aussehen könnte.

Anzeige Anzeige

Wer allerdings die vollständige Abkehr von Displays erwartet, wird enttäuscht: VW setzt weiterhin auf die digitale Anzeige von Geschwindigkeit, Ladestatus und dem Entertainment-System im Auto. Einige Funktionen – darunter die Lautstärke, Klimaanlage und Lüfter – werden jedoch manuell an- und ausgeschaltet und über einen Drehregler weiter justiert.

VW-Chef Thomas Schäfer hatte bereits im Sommer 2023 erklärt, es sei ein großer Fehler gewesen, ganz auf physische Knöpfe und Schalter zu verzichten. Man habe deshalb ganz systematisch analysiert, welche Funktionen besonders wichtig sind, wenn Menschen in einem Auto sitzen.

Anzeige Anzeige

„Wir ranken sie. Welche sind am wichtigsten? Für welche sollte es einen Knopf geben? Welche müssen auf dem Screen angezeigt werden? […] Und wo fasst man intuitiv hin, wenn man das Licht einschalten möchte?“, so Schäfer gegenüber der britischen Plattform Autocar.

Fahrzeuge müssen intuitiv bedienbar sein

Zusätzlich dürfe sich die Platzierung der Bedienelemente nicht von Modell zu Modell ändern – VW sei immer gut darin gewesen, Fahrzeuge so einzurichten, dass Nutzer:innen direkt intuitiv wüssten, was sich wo verberge. „Das wird man vor allem vom ID 2 an deutlich sehen. Diese Autos werden wieder Spitzenklasse sein“, so der VW-Chef.

Anzeige Anzeige

Displays haben den Nachteil, auch das habe VWs Recherche ergeben, dass sie oft ablenkend und überfordernd auf Nutzer:innen wirken – die dann schlimmstenfalls Unfälle bauen, weil sie mehr auf das Display als auf die Straße gucken. Dem soll das überarbeitete Interieur mit wenigen, aber wichtigen haptischen Schaltern und Reglern nun entgegenwirken.

2025 will VW die Serienversion des ID 2 All vorstellen; ab 2026 soll das Fahrzeug dann auf die Straßen kommen.

11 Bilder ansehen Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images

Mehr zu diesem Thema Volkswagen Elektroauto