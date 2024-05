iPad Pro: Wie der M4-Chip die nächsten Macbook-Generationen vorbereiten soll

Nur etwa acht Monate nach Vorstellung der ersten Macbook Pro mit M3-Prozessor stellt Apple schon den Nachfolger-Chip vor. Zwar setzt Apple den neuen Chip zunächst „nur“ im neuen iPad Pro ein, was für den Hersteller äußerst ungewöhnlich ist, doch es ist sicher, dass Prozessorvarianten des M4 in wenigen Monaten (oder Wochen?) in Neuauflagen des Macbook Pro und weiteren Macs zum Einsatz kommen werden.