Diese Website lässt dich die Brücke jedes Star-Trek-Raumschiffs betreten

Für Star-Trek-Fans geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Eine neue Website erlaubt es euch, fast jede Brücke der Raumschiffe aus den zahlreichen Serien selbst zu erkunden. Ihr könnt auf diesen herumlaufen, euch in die Stühle setzen und verschiedene Funktionen betätigen.

Die Brücken findet ihr auf der Website roddenberry.x.io. Hier könnt ihr die Raumschiffe von außen betrachten oder in die Brückenansicht gehen. Nach einem Klick auf die Schaltfläche „Enable Navigation“ folgt eine kurze Ladezeit, nach der ihr die Kontrolle übernehmen dürft.

Ihr könnt euch frei auf den meisten Brücken umsehen und mit einigen Objekten interagieren. Auf der U.S.S Enterprise NCC-1701 zum Beispiel könnt ihr die Sitze des Captains rotieren. Auf anderen Brücken gibt es noch weitere Funktionen.

Otoy macht es möglich

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit des Roddenberry Archive und des Unternehmens Otoy. Wie das Unternehmen in einem Blogpost schreibt, möchten sie mit dem Projekt das Star-Trek-Universum für künftige Generationen verewigen.

„Das Roddenberry-Archivportal gibt der Öffentlichkeit einen ersten Einblick in die vielen Jahre unglaublicher Arbeit, die das Weltklasse-Produktionsteam des Archivs geleistet hat, sowohl bei der Bewahrung des Vermächtnisses von Gene Roddenberry als auch bei der visuellen Dokumentation von 60 Jahren Star-Trek-Geschichte in stillem Detail“, sagte der CEO von Otoy und Roddenberry Archive, Jules Urbach.

„Durch neue Technologie können wir das Publikum in die Vergangenheit zurückversetzen, als ob es während der Entstehung von ‚Star Trek‘ am Set gewesen wäre und ein Fenster in neue Dimensionen des Star-Trek-Universums bieten.“

Bald wohl mit Sprachausgabe

Die simulierten Brücken sollen zusätzlich bald eine Sprachausgabe erhalten. Es soll die Stimme von Majel Roddenberry integriert werden, die einige Rollen in der Serie spielt – unter anderem die Stimme des Bordcomputers.

Bereits 2008 hat sie ihre Stimme phonetisch aufgenommen, damit sie später mithilfe von Technologie wieder zum Leben erweckt werden kann. Diese Zeit scheint nun gekommen. Die Stimme soll in den kommenden Monaten integriert werden.

