Diese Website sammelt die absurdesten Bugs aller Zeiten

Kennt ihr die Geschichte der Mail, die nur in einem Radius von 500 Meilen versendet werden konnte? Nein? Dann seid ihr hier genau richtig.

Die Geschichte beginnt irgendwann zwischen den Jahren 1994 und 1997, als Trey Harris, der damals als Leiter des Campus-E-Mail-Systems an der University of North Carolina in Chapel Hill tätig war, einen Anruf vom Vorsitzenden der Statistikabteilung erhielt. Der Vorsitzende berichtete von einem ungewöhnlichen Problem: Die Abteilung konnte keine E-Mails weiter als 500 Meilen verschicken. Zunächst klang diese Aussage absurd, aber Harris entschied sich, der Sache auf den Grund zu gehen.

Kurioser Softwarefehler

Nach einer gründlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass die Abteilung tatsächlich keine E-Mails über diese Entfernung versenden konnte. Harris führte Tests durch und stellte fest, dass E-Mails innerhalb eines bestimmten Radius erfolgreich zugestellt wurden, aber darüber hinaus scheiterten. Dieses Phänomen war nicht auf geografische Hindernisse oder technische Einschränkungen zurückzuführen, sondern auf einen äußerst ungewöhnlichen Softwarefehler.

Der Fehler wurde auf eine inkonsistente Konfiguration von Sendmail, einem weitverbreiteten E-Mail-Server, zurückgeführt. Als der Campus-Server aktualisiert worden war, war Sendmail auf eine ältere Version downgegradet worden, und dies führte dazu, dass einige Konfigurationsoptionen verloren gegangen waren. Eine dieser verlorenen Optionen war das Zeitlimit für die Verbindung zum Remote-SMTP-Server. Infolgedessen brachen Verbindungsaufrufe zu entfernten Servern in wenigen Millisekunden ab, und E-Mails konnten nicht zugestellt werden.

So weit so logisch. Das skurrile Detail dabei war jedoch, dass die Zeit, die benötigt wurde, um eine Verbindung zu einem entfernten Server aufzubauen, durch die Lichtgeschwindigkeit bestimmt wurde. Dies führte zu der seltsamen Situation, dass E-Mails erfolgreich an nahe gelegene Ziele zugestellt wurden, während E-Mails an entfernte Ziele aufgrund des schnellen Verbindungsabbruchs fehlschlugen.

Webseite und Newsletter mit skurrilen Geschichten

Eine Frau namens Harley Hicks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Geschichten wie diese ausfindig zu machen und zu sammeln. In einem wöchentlichen Newsletter verteilt sie diese Storys dann an interessierte Leser – unter dem Namen 500 Mile Email, benannt nach ihrer Lieblingsgeschichte.

