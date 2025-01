Weekly: Lobby für PFAS, digitales Saxophon, Milli Vanilli

TR-Redakteurin Andrea Hoferichter begleitet das Thema PFAS schon lange. Die per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen sind Chemikalien, die in unseren täglichen Gebrauchsgegenständen enthalten sind: Bratpfannen, Wetterjacken, Pizzakartons, aber auch in Klebstoffen und Teppichen oder sie dienen als Kältemittel in Wärmepumpen oder Kühltheken im Supermarkt. Viele PFAS sorgen für glatte Oberflächen, an denen weder Schmutz, Fett noch Wasser hängen bleiben. Sie sind äußerst widerstandfähig und sammeln sich inzwischen in hohe Maße in unserer Umwelt an. Die EU möchte mit einer Regulierung den Einsatz der PFAS beschränken. Doch die Industrie wehrt sich. Dieses Kräftemessen hat Andrea Hoferichter von der MIT Technology Review im Rechercheverbund mit Partnern wie der Süddeutschen Zeitung, dem NDR, dem WDR und auch ausländischen Medien wie dem Guardian und Le Monde beleuchtet. Davon berichtet sie im Podcast. Lest dazu auch ihr Interview mit dem Anwalt Robert Bilott, der den ursprünglichen PFAS-Skandal in den USA aufdeckte.

Anzeige Anzeige

Außerdem im Weekly:

Digitales Saxophon: TR-Redakteur Gregor Honsel hat das Yamaha YDS-150 getestet und spielt sogar was vor.

Tipp der Woche: die Folge „Frank Farian vs. Milli Vanilli“ des Podcasts „Fuck you very, very much – die größten Beefs im Musikbiz“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Hinweis: Dieser Podcast wird durch Sponsorings unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

Anzeige Anzeige

Eine Übersicht über alle bisherigen Weekly-Folgen gibt es hier.