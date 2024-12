Weekly: Gebrauchte Elektroautos, AntennaPod-Echo

Die Zeit ist eigentlich günstig: Der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos ist so vielfältig wie nie zuvor. Staatliche Förderungen für den Kauf von Neuwagen sind ausgelaufen und Leasing-Modelle kommen als Rückläufer in den Markt. Da lohnt sich ein Blick auf die Wagen, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich für einen Stromer zu entscheiden. Doch potenzielle Käufer:innen haben oftmals Bedenken bei einer gebrauchten Batterie. Was ist dran am Leistungsverlust? Verschiedene Studien haben das untersucht und TR-Redakteur Gregor Honsel berichtet, worauf Interessent:innen bei gebrauchten E-Autos tatsächlich achten sollten.

Außerdem im Weekly:

Tipp der Woche: die Podcast-App AntennaPod, die derzeit das Spotify-Wrapped-Pendant, Antennapod-Echo, herausgibt

