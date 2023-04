Wegen Drogen-Trips in Thailand: Rocka Nutrition distanziert sich von Gründer Julian Zietlow

Was ist nur mit Julian Zietlow los? Der Influencer und Fitness-Unternehmer hat mit einem neuen Instagram-Reel seine Follower:innen verärgert. In dem kurzen Clip vom 25. April tanzt und fummelt er zu dem Lied „Willst du mit mir Drogen nehmen“ von Alligatoah in einer tropischen Kulisse mit einer halbnackten jungen Frau im hauchdünnen Badeanzug, die offensichtlich nicht seine Ehefrau Alina Schulte im Hoff ist.

Im vorigen Post vom 24. April zeigt sich Zietlow meditierend und mit der Caption „Follow your highest excitement 👽🙏❤️‍🔥“.

Zuvor herrschte monatelang Funkstille auf Zietlows Account, dem derzeit 163.000 Menschen folgen. Der letzte Post, auf dem er sich küssend mit seiner Ex-Partnerin Schulte im Hoff zeigte, ist vom 16. August 2022.

Zietlow soll sich seit mehreren Monaten in Thailand auf einem Selbstfindungstrip befinden. Dazu soll auch der Konsum von Drogen wie LSD sowie die Mitgliedschaft im Bashar-Kult gehören, wie unter anderem der Blick berichtete. Die Auswahl des aktuellen Reel-Songs von Alligatoah ist daher besonders verstörend.

Ob der Familienvater derzeit in Kontakt mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern steht, ist nicht bekannt.

„Ekelhaft“ und „geschmacklos“: Instagram-Follower sind geschockt

Der 38-jährige Zietlow ist als Fitness-Influencer und durch seine Marke Rocka Nutrition der Rocka Sports GmbH bekannt geworden, unter der er Sportshakes und Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Mit seiner Geschäftspartnerin und Ehefrau Alina Schulte im Hoff war er 18 Jahre lang zusammen. Schulte im Hoff gab vor kurzem ihre Trennung bekannt.

Bei der jungen Frau im Badeanzug soll es sich um Kate Kolosovskaia handeln, die mit rund 4.000 Instagram-Follower:innen zwar keine Influencerin ist, aber auch Mutter.

„Wie kann man nur? Seine Frau und seine Kinder so zu demütigen. Ekelhaft“, schreibt Instagram-Nutzerin @ponczina unter das aktuelle Reel von Julian Zietlow.

„Einfach nur geschmacklos, sowas öffentlich zu posten, während Alina mit den Kindern daheim ist. Auch wenn ihr getrennt seid, sowas hat sie nicht verdient“, kommentiert @sz_jenni.

Rocka Nutrition distanziert sich von Zietlow

Auch Zietlows eigenes Unternehmen Rocka Nutrition hat sich inzwischen von seinem Gründer und Geschäftsführer distanziert.

„Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglichem Drogenkonsum“, äußerte sich Rocka gegenüber Business Insider. Das Unternehmen sei dennoch voll handlungsfähig, Zietlow werde derzeit durch die vertretungsberechtigte Prokuristen ersetzt, zu denen auch Schulte im Hoff gehört.

Die Rocka Sports GmbH stand bis 2020 mit einem Gewinn von mehr als 860.000 Euro noch solide dar. Im Jahr 2021 fuhr das Unternehmen allerdings einen Verlust von rund 64.000 Euro ein.

