Youtube verrät, welche Videos besonders gut bei Zuschauern ankommen

Im sogenannten „Why We Watch 2.0“-Bericht analysiert Youtube das Verhalten seiner Nutzer. Besonders spannend: Die meisten Zuschauer wollen lieber gute Video- und Audioqualität als besondere Schnittkunst oder Spezialeffekte. Außerdem steht die emotionale Resonanz hoch im Kurs.

Studie zeigt: Auf diese Punkte legen wir beim Videoschauen großen Wert

Der 32-seitige Bericht analysiert in der Tiefe, worauf Zuschauer Wert legen und was uns zum Anschauen weiterer Videos oder zum erneuten Aufrufen eines Kanals anregt. Wer möchte, kann sich die PDF hier ansehen.

Laut Youtube suchen Nutzer nach Zugehörigkeit. So heißt es konkret: „Über alle Plattformen hinweg stimmt mehr als die Hälfte der Zuschauer zu, dass ihre Auswahl an Inhalten insgesamt ein Gefühl der Zugehörigkeit erzeugt, während eine Mehrheit der jüngeren Zuschauer angibt, dass sie sich beim Ansehen von Inhalten auf Plattformen wie YouTube und Twitch gesehen und verstanden fühlen.“

Neben der emotionalen Komponente legen die Zuschauer auf bestimmte technische Standards einen hohen Wert. Dabei geht es primär um gute Bild- und Audioqualität. 86 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass klare Bilder und guter Ton für hochwertige Inhalte unerlässlich sind. Markante, visuelle Effekte schätzen etwa 54 Prozent der Befragten. Lediglich ein Prozent der Befragten erwartet Spezialeffekte. Nach Angaben des Berichts sei dies aber immer in Korrelation zu sehen: Über 90 Prozent der Befragten gaben an, dass hochwertige Inhalte sowohl auf technischer als auch auf emotionaler Ebene überzeugen müssen. Nur eine gute Kamera zu besitzen, reicht also nicht.

Wenig überraschend kam die Studie außerdem zu der Erkenntnis, dass die Story des Videos die möglichst fesselnd gestaltet werden sollte. Zuschauern über 35 Jahre ist es aber auch wichtig, dass Punkte wie Vertrauenswürdigkeit und überzeugende Erzählkunst stimmen. Jüngere Zuschauer sehen sich hingegen eher Videos an, die mit Kreativität und der eingangs erwähnten persönlichen Relevanz überzeugen können.

