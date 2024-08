Weltraumteleskop Gaia spürt hunderte unbekannte Doppelasteroiden auf: Darum sind sie so spannend

Die Weltraumsonde Gaia der Europäischen Weltraumorganisation hat wahrscheinlich über 350 neue Monde um Asteroiden entdeckt. Darauf deuten Daten der Esa hin, für die Gaia sowohl die Positionen wie auch die Bewegungen von 150.000 Asteroiden genau vermessen hat.

Anzeige Anzeige

Die Anzahl der bereits bekannten Doppelasteroiden würde damit fast verdoppelt, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Gaia hat damit bewiesen, dass sie nicht nur Asteroiden mit bekannten Monden erforschen kann.

Gaia kann Doppelasteroiden auch aufspüren

Vielmehr ist die Weltraumsonde auch in der Lage, Anzeichen aufzuspüren, die auf die Existenz der winzigen Monde hinweisen. Dabei handelt es sich um ein spezielles Taumeln oder Wackeln der Asteroiden, welches durch den Sog des begleitenden Mondes herbeigeführt wird.

Anzeige Anzeige

Laut Luana Liberato vom Observatoire de la Côte d’Azur in Frankreich, der Hauptautorin der Studie, sind Doppelasteroiden nur schwer zu entdecken. Das liege vor allem daran, dass sie meist sehr klein und weit von der Erde entfernt seien.

Doppelasteroiden sollen viele offene Fragen beantworten

„Obwohl wir davon ausgehen, dass knapp ein Sechstel aller Asteroiden einen Begleiter hat, haben wir bisher nur 500 der Millionen bekannten Asteroiden in Doppelsternsystemen gefunden“, sagte sie weiter. Die jüngsten Entdeckungen zeigten aber, dass viele Asteroidenmonde existierten, die nur darauf warteten, entdeckt zu werden.

Anzeige Anzeige

Von der Erforschung von Asteroiden erhoffen sich Weltraumwissenschaftler:innen Erkenntnisse zur Entstehung und weiteren Entwicklung unseres Sonnensystems. Dabei gelten Doppelasteroiden als besonders interessant und aussagekräftig.

Doppelplaneten stehen weiter im Fokus der Forschung

Forschungen an ihnen sollen nicht nur erklären, wie verschiedene Körper im Weltall entstehen, sondern auch, wie sie miteinander in Beziehung treten und kollidieren. Aus diesem Grund will die Esa die Erforschung von Doppelplaneten auch weiter vorantreiben.

Anzeige Anzeige

Noch 2024 soll die sogenannte Hera-Mission als Fortführung der Dart-Mission von Esa und Nasa starten. 2022 war die Sonde mit dem Mond Dimorphos des Asteroiden Didymos kollidiert, um die Wirkung des Aufpralls zu testen.

Was Astronauten mit ins Weltall nehmen

10 Bilder ansehen Was Astronauten mit ins Weltall nehmen Quelle: Nasa

Mehr zu diesem Thema