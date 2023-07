WF-1000XM5: Sony legt bei In-Ear-Ohrhörern nach

Vor rund zwei Jahren hatte Sony die vierte Generation seiner WF-1000X-Ohrstöpselreihe mit Active Noise Cancellation (ANC) und einer Reihe von Komfortfunktionen vorgestellt. Jetzt hat das Unternehmen mit den WF-1000XM5 die Nachfolger angekündigt.

WF-1000XM5: Bessere ANC bei Sony-Ohrstöpseln

Bei denen hat Sony noch einmal nachgelegt, was ANC und Klangqualität angeht. Beim Noice-Cancelling wurden zwei proprietäre Prozessoren verbaut, die „mehr Umgebungsgeräusche als je zuvor unterdrücken“ sollen.

Unterstützend sollen eine neue Dynamic-Driver-X-Treibereinheit sowie zwei Feedback-Mikrofone sorgen. Nutzer:innen sollen die ANC-Funktion auf die jeweilige Umgebung optimieren, etwa in Flugzeug, Zug oder Bus.

Pro Ohrhörer kommen für die Geräusch Unterdrückung insgesamt drei Mikrofone zum Einsatz. Das soll vor allem niedrige Frequenzen noch besser unterdrücken.

Sony verbessert Klangqualität

Auch die Klangqualität soll sich Sony zufolge gegenüber der Vorgängergeneration noch einmal verbessert haben. Die oben schon erwähnte Treibereinheit ermögliche eine breite Frequenzwiedergabe und einen gleichmäßigen natürlichen Klang. Auch KI-Technologie nutzt Sony – um Musikdateien in Echtzeit hoch zu skalieren.

Einen KI-basierten Algorithmus setzt das Unternehmen bei seinen Bluetooth-Ohrstöpseln ebenfalls zur Rauschunterdrückung bei der Telefonfunktion ein. Insbesondere für eine bessere Gesprächsqualität sollen die verbauten Knochenleitungssensoren sorgen.

Dadurch soll die Stimme auch in lauter Umgebung gut verständlich wiedergegeben werden. Zudem sollen auch Windgeräusche effektiv herausgefiltert werden.

Deutlich kleiner und leichter als Vorgänger

Gegenüber den Vorgängern sollen die WF-1000XM5 um ein Viertel kleiner ausfallen und ebenfalls um ein Viertel leichter sein. Am Design hat sich sonst nicht viel geändert. Sogenannte Foam-Aufsätze sollen bei den Stöpseln für einen guten Sitz sorgen. Außerdem sind sie selbst für eine Schallisolierung ausgelegt.

Die WF-1000XM5 sollen acht Stunden am Stück aktiv sein können, was recht ordentlich für Ear-In-Kopfhörer mit ANC ist. In dem Ladeetui soll eine Gesamtlaufzeit von 24 Stunden erreicht worden. Das Etui lässt sich per USB-C oder drahtlos per Qi – auch unterwegs am Smartphone – laden.

WF-1000XM5: Ab Ende Juli für 319 Euro

Beim Preis packt Sony noch einmal etwas drauf. Kam das Vorgängermodell WF-1000XM4 für 279 Euro auf den Markt, ruft Sony für die WF-1000XM5 jetzt 319 Euro auf. Die in Schwarz und Silber verfügbaren Ohrhörer können schon vorbestellt werden. Auf der entsprechenden Website gibt Sony den 26. Juli 2023 als Startdatum für die Auslieferung an.

