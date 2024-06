Whatsapp: Wie eine KI künftig deine Anfragen an Unternehmen beantwortet

Auf dem Conversion-Event in São Paulo hat Meta einige Neuerungen für Whatsapp enthüllt. Genauer gesagt, ging es dabei um Whatsapp Business, über das Unternehmen mit Kund:innen in Kontakt treten können. Künftig soll das auch mithilfe einer künstlichen Intelligenz möglich sein, wie Whatsapp in einem Blogeintrag erklärt.

So soll die KI in Whatsapp Business funktionieren

Laut Whatsapp soll es zunächst einen KI-Chatbot geben, der direkt mit den Kund:innen in Kontakt tritt. Fragen, die normalerweise Support-Mitarbeiter:innen benötigen würden, können direkt dem Chatbot gestellt werden. Die KI beantwortet dabei die gängigsten Fragen zum Unternehmen, zu Produkten oder Dienstleistungen. Entsprechende Antworten, die mit KI generiert worden sind, werden im Chat dann markiert, um das transparent zu kommunizieren.

„Unsere Vision ist es nicht nur, einen einzelnen KI-Assistenten zu bauen“, verriet Mark Zuckerberg in der Präsentation der KI-Tools für Whatsapp Business. Er erklärte: „Wir wollen mehrere künstliche Intelligenzen schaffen, die unterschiedlichen Zwecken dienen, auch für Unternehmen. Jedes Unternehmen sollte in der Lage sein, schnell einen eigenständigen Agenten einzusetzen, der mit Kund:innen spricht, Unterstützung liefert und den Verkauf erleichtert.“

Unternehmen sollen mit der KI zudem Anzeigen auf Instagram und Facebook erstellen können. Das Besondere: Die künstliche Intelligenz von Whatsapp Business soll Werbungen und Rabatte nicht mehr grundsätzlich an alle Kund:innen ausspielen. Stattdessen könnte sie etwa Kund:innen, die noch einen Artikel im Warenkorb haben, mit einem Rabatt vom Kauf überzeugen.

Noch testet Meta die besagten KI-Tools mit ausgewählten Unternehmen in vereinzelten Regionen – darunter etwa Indien, Singapur und bald auch Brasilien. Wann die künstliche Intelligenz auch für den Rest der Welt und die Mehrzahl aller Unternehmen freigeschaltet wird, hängt wohl vom Verlauf dieser ersten Tests ab.

Denkbar wäre, dass Meta weitere Pläne zu den KI-Tools in Whatsapp Business auf der Meta Connect 2024 verkünden wird. Bei der hauseigenen Konferenz, die am 25. und 26. September 2024 stattfinden soll, präsentiert das Unternehmen Neuerungen zu KI und Virtual Reality.

