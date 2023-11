Whatsapp ohne blaue Haken: So liest du Nachrichten unbemerkt

Whatsapp ist aus dem Alltag vieler Menschen längst nicht mehr wegzudenken. Ob per Textnachricht oder Videoanruf – fast jeder kommuniziert über den zu Meta gehörenden Messenger, der ständig an neuen Funktionen arbeitet, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Ein Feature, das allerdings schon lange zu Whatsapp gehört, sind die zwei blauen Haken, die dem Chat-Partner verraten, dass seine Nachricht gelesen wurde. Das ist allerdings nicht in jeder Situation gewünscht.

Über die Statusleiste werden alle Whatsapp-Nachrichten deshalb auch als Vorschau angezeigt. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Längere Textnachrichten werden nach einer bestimmten Anzahl von Zeichen mit drei Punkten abgekürzt. Diese können also nur teilweise gelesen werden. Wer die Nachricht vollständig lesen will, muss sie öffnen – und löst die Lesebestätigung aus.

Dennoch gibt es einen Trick, der es Android-Nutzern ermöglicht, ganze Whatsapp-Nachrichten zu sehen, ohne die App dafür öffnen zu müssen. Dafür muss ein Whatsapp-Widget zum Startbildschirm hinzugefügt werden. Danach können jegliche Nachrichten über das Widget „geheim“ gelesen werden.

Nachrichten über das Whatsapp-Widget lesen

Um Whatsapp-Nachrichten auf deinem Startbildschirm sehen zu können, musst du Folgendes tun:

Halte an einer freien Stelle des Startbildschirms gedrückt.

Tippe im Klappmenü auf „Widgets“.

Wähle im alphabetisch geordneten Widget-Menü Whatsapp aus.

Halte das Widget daraufhin gedrückt und ziehe es nun an die gewünschte Stelle des Startbildschirms.

Jetzt kannst du einen Großteil deiner Whatsapp-Nachrichten direkt auf dem Startbildschirm lesen, ohne es deinem Chat-Partner zu verraten. Das Widget ist allerdings nur für Android und nicht für iOS verfügbar.

Nachrichten-Trick fürs iPhone

Dafür gibt es auf dem iPhone einen anderen Trick. Halte deinen Finger in der App auf einem Chat mit einer ungelesenen Nachricht länger gedrückt, damit sich die Vorschau öffnet. Nun kannst du die Nachricht lesen, ohne die blauen Haken auszulösen. Das erfordert allerdings erfordert etwas Übung. Wer nur kurz auf die Nachricht tippt, öffnet den Chatverlauf und sendet die Lesebestätigung.

