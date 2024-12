Whatsapp-Neuerung: Bald besserer Kontext beim Weiterleiten von Nachrichten

Wenn du bisher bei Whatsapp eine Nachricht an einen anderen Kontakt oder eine Chatgruppe weiterleitest, steht sie dort ziemlich verloren da. Ganz ohne Kontext. Der User, dem du die Message geschickt hast, sieht lediglich, dass sie weitergeleitet wurde, durch einen mit einem Pfeil garnierte Dachzeile, die Whatsapp automatisch einfügt.

Dies will der Messengerdienst jetzt ändern. Über das Google Play Beta Program hat Whatsapp für manche Testperson ein neues Feature ausgerollt. Dabei können sie bei weitergeleiteten Nachrichten Kontext ergänzen. Dies berichtet das gewöhnlich gut unterrichtete Blog WABetaInfo. Die Neuerung kommt mit dem Update auf die Version 2.24.25.3

Wenn die Beta-Tester:innen mit der neuen Funktion eine Nachricht an einen Kontakt oder in eine Gruppe weiterleiten wollen, erscheint bei ihnen ein Fenster, in das sie Text eingeben können. Darin können sie Kontext zu dem geteilten Inhalt liefern. Oder in einer Chatgruppe präzisieren, an welchen Teilnehmer die Nachricht hauptsächlich gerichtet ist.

So wird es dir erspart, wie bisher eine Textnachricht mit Erklärungen davor oder hinterherzuschicken. Dies ist vor allem in hitzigen Gruppenchats nützlich, wo sich die Nachricht eines anderen Teilnehmers zwischen deine weitergeleitete Message und die Erklärung des Kontextes schieben und so für Verwirrung sorgen kann.

Für diese Art von Weiterleitungen gibt es dieses Feature bereits

Das neue Feature könnte vielen Nutzer:innen von Whatsapp bekannt vorkommen. Denn es existiert bereits beim Weiterleiten von Bildern, Videos oder GIFs. Neu ist nun, dass es auch bei einfachen Textnachrichten, Links oder Dokumenten funktionieren soll.

Bereits im Herbst 2022 stellte WhatsApp die Möglichkeit zur Verfügung, bei einem weitergeleiteten Foto oder Clip die ursprüngliche Caption zu entfernen und stattdessen einen eigenen Text zu ergänzen. Das war ziemlich nützlich, denn die ursprüngliche Unterschrift eines Bildes machte in dem neuen Kontext, in den du es weitergeleitet hast, oft keinen Sinn. Auch hier musstest du erst extra eine Erklärung nachschießen.

Im Frühjahr 2023 erweiterte Whatsapp dieses Feature dann für Fotos oder Videos, die keine Caption besaßen. Hier kannst du einfach einen Text ergänzen. Der erscheint allerdings recht unvermittelt über dem weitergeleiteten Content.

