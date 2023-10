Whatsapp erhöht die Sicherheit und Apple bringt einen Stift statt neuer iPads

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Whatsapp geht auf Nummer sicher

Whatsapp kündigte eine bedeutende Sicherheitsverbesserung an, bei der Android-Nutzer nun Passkeys anstelle traditioneller Passwörter nutzen können, um sich sicher über Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner anzumelden. Der Ansatz basiert auf der Idee, herkömmliche Passwörter durch geräteeigene Authentifizierungsmethoden zu ersetzen, wobei Passkeys durch die Generierung von zwei Schlüsseln für verbesserte Sicherheit sorgen. So will Meta die Daten der mehr als zwei Milliarden Whatsapp-Nutzer besser schützen.

Apples günstiger USB‑C-Stift

Nach einschlägigen Gerüchten ging die Techwelt von der Vorstellung neuer iPads aus. Doch stattdessen bringt Apple einen neuen Apple Pencil auf den Markt. Der versteht sich mit allen iPads, die einen USB‑C-Anschluss haben. Über diesen lädt der Stift auf. Damit er nicht verloren geht, haftet er magnetisch am Tablet. Die beste Nachricht: Mit einem Preis 95 Euro ist der Apple Pencil günstiger als die beiden bisherigen und weiterhin angebotenen Modelle.

Fans, die aufs Handy starren

Die VAR-App soll Fans im Stadion ermöglichen, Videoanalysen von Schiedsrichter­entscheidungen in Echtzeit zu sehen, ähnlich wie die TV-Zuschauer. Ex-Schiedsrichter Jochen Drees erwähnt, dass die App nicht dazu führen soll, dass Fans nur auf ihre Smartphones starren. Es gibt noch offene Fragen zur Rechteverwertung und zur reibungslosen Integration der App im Stadionbetrieb. Ein wesentliches Ziel ist es, die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten öffentlich zu machen, um mehr Transparenz zu schaffen.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute.

