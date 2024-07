Wikipedia bekommt ein Feature, das schon seit 14 Jahren von Nutzern gefordert wird

Wer Wikipedia über einen PC oder Mac aufruft, bekommt seit Jahren dasselbe Bild geboten. Eine strahlend weiße Website, die mit ausführlichen Artikeln zu nahezu jedem Thema versorgt. Einigen Nutzer:innen war diese Ansicht aber schon 2010 ein Dorn im Auge, wie ein Blick auf Mediawiki verrät. Sie forderten eine dunkle Ansicht für Wikipedia. Nach vielen Jahren des Wartens ist es nun so weit.

Dark Mode für Wikipedia im Browser

Ab sofort steht ein Dark Mode für Wikipedia in der Browser-Ansicht bereit. Wer einen Account bei Wikipedia hat, kann diesen ab sofort aktivieren. Das ist über folgende Schritte möglich:

Loggt euch in euren Wikipedia-Account ein. Ruft in der oberen Leiste „Einstellungen“ auf. Navigiert in den Reiter „Aussehen“. Wählt unter „Benutzeroberfläche“ das Aussehen „Vector (2022)“ aus. Durch die Auswahl taucht weiter unten ein Dropdown-Menü auf, das „Farbe“ heißt. Hier könnt ihr die dunkle Ansicht in Wikipedia aktivieren.

Habt ihr alles richtig gemacht, ist der Hintergrund von Wikipedia dunkel und die Schrift hell. Wikipedia weist unterhalb der Auswahl darauf hin, dass es sich um eine experimentelle Version des Dark Modes handelt. Es kann also noch gelegentlich zu Fehlern bei der Anzeige kommen.

Dark Mode schon länger auf anderen Plattformen

Bis diese Fehler beseitigt sind, wird die Funktion vermutlich auch noch exklusiv für angemeldete Nutzer:innen bleiben. Wer Wikipedia auch ohne Account im Dark Mode nutzen will, muss im Browser in die Mobile-Ansicht wechseln. Denn in der Mobile-Ansicht lässt sich der Dark Mode bereits seit einiger Zeit über das Burger-Menü oben rechts aktivieren.

Selbiges gilt für die Mobile-App von Wikipedia. Auch sie bietet seit einiger Zeit den Dark Mode. Warum es so lange gedauert hat, bis nun auch die Website komplett in den dunklen Modus versetzt werden kann, ist nicht bekannt. Immerhin erfolgte die Umsetzung nach der Ankündigung recht schnell. Erst im November 2023 hatte der Wikimedia-Blog angekündigt, den Dark Mode umsetzen zu wollen. Im Januar 2024 begannen die Entwicklungsarbeiten.

