Steam: Windows 11 ist nun das beliebteste System bei Gamern – diese Gründe könnten dahinterstecken

Windows 11 gewinnt an Beliebtheit. (Foto: Hamara / Shutterstock)

Windows 11 hatte allgemein einen schwierigen Start. Kürzlich gab es sogar eine Welle von Nutzern, die aus verschiedenen Gründen zu Windows 10 zurückkehrten. Nun gibt es allerdings einen Lichtblick für Microsofts neuestes Betriebssystem.

Zum ersten Mal seit dessen Release in 2021 ist Windows 11 bei Gamern beliebter als Windows 10. Das zeigt die aktuelle Steam-Hardware-Umfrage vom August. Demnach nutzen nun 49 Prozent der Befragten Windows 11, während 47 Prozent Windows 10 nutzen.

Die restlichen Prozentpunkte sind auf die Konkurrenz verteilt. 1,3 Prozent der Steam-Nutzer nutzen eine Version von MacOS als ihr Betriebssystem und 1,92 Prozent nutzen Linux.

Windows 11 hat um drei Prozent zugelegt

Im Vergleich zur vorherigen Steam-Umfrage hat Windows 11 um rund drei Prozent zugelegt, während Windows 10 rund drei Prozent verloren hat. Weshalb Spieler zu Windows 11 wechseln, wird in der Umfrage nicht geklärt, es gibt aber einige mögliche Gründe.

Windows 11 bietet einige Gaming-Features, wie zum Beispiel Auto-HDR, was die Bildqualität verbessert oder Direct Storage, was in einigen Spielen die Ladezeiten deutlich verkürzen kann.

Erste Benchmarks zeigen außerdem, dass Zen-5-Prozessoren von AMD mit dem kommenden Update 24H2 durchschnittlich zehn Prozent schneller performen als zuvor. Das macht Windows 11 für Spieler mit einem entsprechenden Prozessor interessanter.

Hürden werden gesenkt

Eine Hürde, um von Windows 10 auf Windows 11 zu wechseln, waren die relativ hohen Hardwareanforderungen an das Betriebssystem. Eine der Voraussetzungen war ein CPU mit TPM-Chip, die erst ab 2018 auf den Markt kamen.

Mittlerweile haben viele Nutzer ihre Hardware wahrscheinlich aufgerüstet, wodurch mehr Geräte die Anforderungen für ein Upgrade auf Windows 11 erfüllen und es so für eine größere Zahl von Spielern zugänglich machen.

Mit dem 24H2-Update plant Microsoft außerdem, die Hardwareanforderungen weiter zu senken. Dann sollen auch Hardware-Komponenten wie das Hardware-Security-Test-Interface oder Modern Standby nicht mehr zwingend notwendig sein.

Obwohl Windows 11 bei Steam-Nutzern die Führung übernommen hat, ist Windows 10 insgesamt noch auf mehr Rechnern installiert. Laut Statcounter haben 64 Prozent der Windows-Nutzer weltweit Windows 10 installiert, während auf 31 Prozent der Rechner Windows 11 läuft.

