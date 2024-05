Windows 11: Jetzt bekommt ihr auch Werbung, wenn euer PC gar kein Upgrade erhält

Dass Microsoft gern mit zusätzlicher Werbung in Windows liebäugelt, ist keine neue Entwicklung. Seit April 2024 gibt es auch Werbeanzeigen im Startmenü von Windows 11. Der aktuelle Schritt dürfte aber zahlreiche Windows-Nutzer:innen nerven.

Vollbildwerbung ohne absehbares Ende

Wie Nutzer:innen unter anderem auf X berichten, bekommen sie auf ihrem Windows-10-PC nun eine Werbung im Vollbild angezeigt. Diese dankt ihnen zunächst für ihre Treue zu Windows 10 und weist darauf hin, dass der Support für den Windows-11-Vorgänger am 14. Oktober 2025 endet.

Die Werbung wird dabei allerdings nicht den Nutzer:innen ausgespielt, die ein Upgrade auf Windows 11 durchführen können. Die Anzeige richtet sich klar an diejenigen, die einen inkompatiblen PC haben. Dort steht dann: „Ihr PC ist nicht berechtigt, auf Windows 11 zu upgraden, aber Sie erhalten weiterhin Fixes und Security-Updates mit Windows 10 bis zum 14. Oktober 2025.“

Darunter wird den Windows-Nutzer:innen angeboten, mehr über den Wechsel zu Windows 11 und das Support-Ende des Vorgängers zu erfahren. Die Seite führt zu einer Übersicht, die die Vorzüge von Windows 11 bewirbt, Tipps zum Wechsel gibt und auch passende Hardware anbietet.

Das Nervigste an der Windows-11-Werbung im Vollbild dürfte aber wohl der Button „Remind me later“ sein. Microsoft erlaubt euch nicht, die Werbeanzeige mit einem Schaltknopf wie „Dauerhaft ausblenden“ endgültig zu schließen. Wie oft die bildschirmfüllende Werbeanzeige auftritt, lässt sich allerdings bisher nicht genau sagen. Vermutlich erinnert euch Microsoft in den kommenden Monaten häufiger daran, dass Windows 10 bald nicht mehr unterstützt wird.

