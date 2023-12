Windows 95 oder Playstation 2: Retro-Clips zeigen wie Weihnachtsshopping früher aussah

Gameboy, Tamagotchi, Furby, Pokémon … erinnert ihr euch noch an die Spielzeugheld:innen eurer Kindheit? Und was gab es so an Unterhaltungselektronik? Wer nicht mehr ganz so sicher ist, was in den 70ern, 80ern oder 90ern in den Regalen großer Geschäfte stand – und wie das Leben so allgemein war –, kann die Erinnerung jetzt ein bisschen auffrischen.

Anzeige Anzeige

Nostalgietrip: Mit „Vampire Robot“ in die Vergangenheit

Der Youtube-Kanal „Vampire Robot“ ist die Anlaufstelle schlechthin für einen ordentlichen Nostalgietrip. Von einem Besuch bei McDonald’s im Jahr 1984 über das Weihnachtsgeschenkekaufen bei Toys R Us 1991 bis zum Besuch der Internet Expo Convention 1999 ist wohl alles dabei, was irgendwie mit dem Alltag der Menschen zu tun gehabt haben dürfte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zugegeben, viele der Videos sind keine professionellen Aufnahmen, sondern von Amateur:innen. Und nicht immer ist klar zu erkennen, welche Produkte da in den Regalen liegen oder was sie kosten.

Anzeige Anzeige

Aber die Clips – die größtenteils aus den USA stammen und dementsprechend auch die dort ansässigen Geschäfte wie Radioshack, Sears oder Circuit City zeigen – vermitteln doch überraschend authentisch, was damals in den Läden stand und welche Produkte der heißeste Scheiß waren. Von der damals angesagten Mode ganz zu schweigen.

Gerade die Videos, die sich auf Technologien und Gadgets beziehen, führen uns noch einmal eindrücklich vor Augen, dass Leute einst Schlange standen, um Windows 95 oder eine Wii oder Playstation 2 kaufen zu dürfen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Und wie war das eigentlich mit dem Internet, früher, zum Beispiel 1995? Auch dafür gibt es ein passendes Video.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wir sehen: Selbst wackelig aufgenommene Trips mit der Familie ins Disneyland können irgendwann als Zeitdokument herhalten – in Zeiten von Youtube und Social Media sowieso. Nicht zuletzt zeigen die Videos aber auch: Du magst vielleicht immer noch keine Playstation 5 ergattert haben – aber immerhin musst du dafür auch nicht mehr tagelang vor Mediamarkt oder Kaufhof campen.

Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht:

8 Bilder ansehen Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht Quelle: Shutterstock/robtek

Mehr zu diesem Thema Windows PlayStation Mac