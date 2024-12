Wissenschaftler entwickeln erste Diamantenbatterie: Was sie so besonders macht und wo sie zum Einsatz kommen soll

Schon 2016 wurde die Idee einer sogenannten Diamantenbatterie erstmals vorgestellt. Der schon damals zuständige Wissenschaftler Tom Scott, Professor an der University of Bristol, kann heute mit einem Team der Universität und der UK Atomic Energy Authority einen großen Erfolg vorweisen. Sie haben eine solche Diamantenbatterie zum ersten Mal erschaffen und in mehreren Szenarien getestet.

Anzeige Anzeige

Was ist eine Diamantenbatterie?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bei einer Diamantenbatterie kommt Carbon-14 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein radioaktives Isotop. Verfällt Carbon-14, entsteht Elektrizität auf einem geringen Niveau. Um diese Elektrizität als Energiespeicher nutzen zu können, haben die Wissenschaftler:innen Carbon-14 in eine Diamantenhülle eingeschlossen. Durch diese Hülle kann die Strahlung von Carbon-14 nicht mehr nach außen dringen und die Batterie somit gefahrlos genutzt werden.

Der Vorteil ist, dass Carbon-14 eine enorme Halbwertszeit hat. Bei dem radioaktiven Isotop liegt die Halbwertzeit bei rund 5.700 Jahren. Die Diamantbatterien wären also in der Lage, über tausende Jahre ihre Energie abzugeben, ohne signifikant an Leistung zu verlieren und dadurch ausgetauscht werden zu müssen.

Anzeige Anzeige

Wo könnte eine Diamantenbatterie zum Einsatz kommen?

In der Pressemitteilung der UK Atomic Energy Authority werden auch schon mögliche Einsatzgebiete für die neuartige Batterie genannt. So könnte sie etwa in medizinischen Gerätschaften genutzt werden. In Hörgeräten würden sie den Austausch der Energiespeicher überflüssig machen. Selbst Herzschrittmacherpatient:innen müssten sich keiner Operation mehr unterziehen, da die Diamantbatterien ihr Leben lang Energie abgeben.

Die Wissenschaftler:innen glauben zudem, dass die Diamantbatterien in Prozessoren, Smartwatches und sogar kleinen Satelliten zum Einsatz kommen können. Letzteres wird möglich, da die Batterien auch extreme Umgebungen aushalten. So könnten sie nicht nur im Weltall, sondern auch unter Wasser oder in extremer Hitze genutzt werden.

Anzeige Anzeige

Eine Zukunft mit Diamantbatterien?

Neben ihren Einsatzmöglichkeiten und der langfristigen Energieversorgung bringen die Diamantenbatterien noch weitere Vorteile mit sich. Sollten sie eines Tages massentauglich hergestellt werden können, stünden Lithium-Ionen-Batterien womöglich vor dem Aus. Die Diamantenbatterien sind deutlich kleiner und nicht zuletzt auch umweltfreundlicher, da sie nicht entsorgt werden müssen.

Noch gibt es aber ein paar Fragen zu klären. Zunächst müssen weitere Tests mit den Batterien gemacht und sichergestellt werden, wo sie ohne Probleme zum Einsatz kommen können. Professor Scott sagt dazu: „Wir freuen uns darauf, all diese Möglichkeiten mit unseren Partnern in der Wissenschaft und Industrie über die nächsten Jahre auszuloten“. Zudem steht noch die Frage im Raum, wie teuer die Diamantenbatterien in der Herstellung sein werden.

Die Zukunft der nachhaltigen Energiegewinnung

7 Bilder ansehen Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der Energiegewinnung Quelle:

Mehr zu diesem Thema