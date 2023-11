Wo bleibt Apples Next-Gen-Carplay – und wer ist dabei?

Während Apple während der WWDC-2022-Keynote viel Zeit in die Vorstellung von iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 und macOS 13 steckte, investierte der Hersteller nur wenig Zeit in das eigentlich größte angekündigte Update: Das Carplay der nächsten Generation. Sicher: Mehr als ein Teaser war es nicht, allerdings signalisierte Apple, welche große Rolle das Auto für das Unternehmen einnimmt und dass sie am liebsten jedes Fahrzeug zum Apple Car machen würden. Doch seit Juni 2022 ist es still um das Projekt. Wir haben uns einmal umgesehen, wie diverse Autobauer zu Apples Carplay 2.0 stehen.