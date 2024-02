Xbox: Welche exklusiven Titel Microsoft auf PS5 und Switch bringt – und warum

In einer Spezialausgabe des offiziellen Xbox-Podcasts hat die Führungsriege von Microsofts Gamingsparte eine bemerkenswerte Ankündigung gemacht. Schon bald sollen vier Spiele aus den hauseigenen Entwicklungs­abteilungen nicht mehr nur auf der Xbox gespielt werden können, sondern auch auf Konkurrenz­produkten wie PS5 und Nintendo Switch.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das 2023 erschiene Weltraumspiel Starfield soll laut Phil Spencer, Sarah Bond und Matt Booty ebenso wenig unter den vier Spielen sein wie das von Fans bereits heiß ersehnte Indiana Jones und der Große Kreis, hieß es in dem Podcast. Alle vier Spiele seien mindestens ein Jahr alt und hätten ihr Potenzial auf der Xbox und dem PC ausgeschöpft, so die Manager.

Die vier Spiele sind wohl erst der Anfang

Um welche Spiele es konkret geht, verrieten sie also nicht. Laut dem Techmagazin The Verge, das sich auf anonyme Quellen beruft, soll es sich dabei aber um folgende Titel handeln: Das Action-Rhythmus-Kampfspiel Hi Fi Rush, das Mittelalterspiel Pentiment, das Piraten-Game Sea of Thieves und das Survival-Abenteuer Grounded.

Anzeige Anzeige

Im Podcast nannte Phil Spencer diesen Schritt den ersten einer langfristigen Entwicklung. „Ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten fünf oder zehn Jahren exklusive Spiele, also Spiele, die nur auf einer einzigen Hardware erhältlich sind, ein immer kleinerer Teil der Spieleindustrie sein werden“, so der Leiter der Microsoft-Sparte für Unterhaltungs­produkte.

Auch eine bessere Hardware soll die Marke voranbringen

Das Trio reagierte auch auf Befürchtungen von Gamer:innen, Microsoft könne sich vielleicht ganz aus dem Konsolengeschäft zurückziehen und seine Xbox-Hardware aufgeben. Die Xbox-Präsidentin Sarah Bond sprach im Podcast von der Planung einer neuen Xbox-Hardware, die Microsoft Ende des Jahres präsentieren wolle.

Anzeige Anzeige

Langfristig sei eine Next-Gen-Xbox mit dem „größten technischen Sprung“ zu erwarten, den Gamer:innen jemals in einer Hardware-Generation gesehen hätten. Daneben stellte Xbox-Chef Phil Spencer aber klar, dass Microsoft auch in Zukunft Exklusivtitel auf den Markt bringen werde. Parallel dazu wolle man aber die anderen Plattformen nutzen, um die eigene Marke zu stärken und voranzubringen.

Mehr zu diesem Thema Microsoft Xbox PlayStation