Elder Scrolls 6 auf der PS5? „Diese Spiele können auf fast jedes internetfähige Gerät kommen“

Ob The Elder Scrolls 6 nur exklusiv für die Xbox erscheinen wird, beantwortet Xbox-Chef Phil Spencer nicht eindeutig. (Foto: Casimiro PT/Shutterstock)

In der Videospielgeschichte ist The Elder Scrolls eine der erfolgreichsten RPG-Reihen. Mit jedem Teil der Reihe konnte sich Bethesda Game Studios selbst übertreffen. Auch wenn 2018 der Reveal-Teaser von The Elder Scrolls 6 erschienen ist, ist bislang nicht viel über die Story, das Gameplay oder das Release-Datum bekannt.

Ebenso wenig ist bekannt, ob das Game exklusiv für Xbox erhältlich sein wird. Fans hoffen, dass das Spiel auch für andere Konsolen außer der Xbox erscheinen wird.

Laut des Online-Videospielmagazins VG247 wurde dem Xbox-Chef Phil Spencer in einem Bloomberg-Interview diese brennende Frage gestellt. So richtig befriedigend war seine Antwort allerdings nicht.

Game nur für eine Plattform: Vorteile für Entwickler

„Wir betrachten es von Fall zu Fall mit den Spielen, die wir entwickeln“, antwortete Spencer. „Wir wollen sicherstellen, dass unsere Spiele an möglichst vielen verschiedenen Orten erhältlich sind. Auf unseren Xbox-Konsolen. Auf dem PC. Auch über die Cloud. Diese Spiele können auf fast jedes internetfähige Gerät kommen. Wir gehen davon aus, dass Millionen und Abermillionen von Spieler:innen Zugang zu Starfield und anderen Spielen der Xbox Game Studios haben werden. Es geht wirklich darum, den Spieler:innen die Wahl zu lassen, wie sie spielen wollen und wie sie ihre Spielesammlung aufbauen.“

Auf die Vorteile eines exklusiven Spiels hat der Starfield-Game-Director Todd Howard hingewiesen. Denn für die Entwickler:innen von Zelda – das nur für Nintendo erhältlich ist – sei es einfacher gewesen, das Spiel zu konzipieren, da es eine Plattform weniger gegeben habe, auf der das Game funktionieren musste.

Howards Aussage ist zwar auch ein typisches PR-Statement, aber durchaus logisch. Denn wenn nicht die Optimierung des Spiels für unterschiedliche Systeme mitgedacht werden muss, erleichtert das die Konzentration auf das eigentliche Game.

The Elder Scrolls 6: Skyrim erhält einen Nachfolger

Die Elder-Scrolls-Reihe führt die Spieler:innen immer wieder in eine fantasievolle Welt voller Abenteuer. Seit der Ankündigung zum Spiel 2018 sind handfeste Informationen über The Elder Scrolls 6 allerdings rar.

Einen konkreten Release-Termin gibt es für das Game noch nicht – zuvor wollte Bethesda nämlich auch noch das Sci-Fi-Abenteuer Starfield veröffentlichen. Der Launch von Starfield vor einigen Tagen war mit sechs Millionen Spieler:innen jetzt schon der bislang erfolgreichste eines Bethesda-Spiels.

Der genaue Schauplatz von The Elder Scrolls 6 wurde ebenfalls noch nicht bestätigt. Viele Fans glauben aber anhand des Teasers, dass die Handlung entweder in High Rock oder in Hammerfell spielen könnte.

