Youtube startet KI-Übersetzungen: Wie Nutzer und Kanäle davon profitieren

Schon im September 2024 hatte Youtube angekündigt, KI nutzen zu wollen, um Videos zu übersetzen. Dabei geht es nicht nur um einfache Untertitel in verschiedenen Sprachen. Die künstliche Intelligenz soll die Sprache in den Videos analysieren und diese dann mit einer ähnlichen Stimme in einer ganz anderen Sprache austauschen können. Jetzt wird das KI-Vorhaben noch weiter ausgerollt.

KI-Übersetzungen für Youtube-Creator:innen

Wie Digital Trends berichtet, wird Youtube die KI-Übersetzungen in den nächsten Wochen für deutlich mehr Kanäle freischalten. Zunächst hatte das Unternehmen die Funktion nur für ausgewählte Youtube-Creator:innen freigegeben, die sie vorab ausprobieren sollten. Sobald die Neuerung aktiv ist, kann sie bei allen Youtube-Videos genutzt werden, die von den freigeschalteten Kanälen neu hochgeladen werden.

Alter Content kann vorerst nicht mit der KI übersetzt werden, wie Youtube in einer Mail an die Kanalinhaber:innen betont. Über die KI-Übersetzung lassen sich für Videos mit englischer Sprache deutsche, spanische, portugiesische, französische, italienische, indonesische sowie japanische und Hindi-Audiospuren erzeugen. Gleichermaßen können die genannten Sprachen per Youtube-KI in Englisch umgewandelt werden.

Dementsprechend könntet ihr in den kommenden Wochen häufiger Videos auf Youtube sehen, die die neue Funktion bieten. Diese dürften dann direkt in der von euch als Standard eingestellten Sprache abgespielt werden. Die Funktion könnte vielen Youtube-Creator:innen dabei helfen, ihre Reichweite auch auf andere Regionen der Welt auszuweiten. Gerade Erklärungsvideos und Podcasts – also Content mit Sprache im Fokus – könnten davon profitieren.

