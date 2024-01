Youtuber baut seinen eigenen Prozessor – in Excel

Der Youtuber Inkbox beschäftigt sich auf seinem Kanal mit Softwarethemen. Besonders 8- und 16-Bit-Spiele haben es ihm angetan. Beispielsweise programmiert er ein OS für die alte Nintendo Konsole NES oder macht Fruit Ninja zu einem Acht-Bit-Spiel. In seinem neusten Video widmet er sich aber dem Microsoft-Tool Excel und programmiert einen ganzen 16-Bit-Prozessor in dem Office-Programm.

In seinem Video zeigt er, wie aus einem leeren Spreadsheet eine waschechte CPU wird. Weder Skripte oder externe Plugins kommen beim Bau der Excel-CPU zum Einsatz. Ausreichend sind alleine die im Programm vorhandenen Formeln. Auf der GitHub-Seite von Inkbox findet sich eine zusätzliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das Endergebnis kann sich verhältnismäßig sehen lassen.

Der Prozessor hat am Ende umgerechnet 128 Kibibyte Arbeitsspeicher – ein iPhone 15 Pro hat mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher sage und schreibe 62.500 Mal mehr Leistung. Das 128 mal 128 Pixel große Display kann zusätzlich 16 Farben anzeigen.

Prozessoren an allen Orten

Dass Excel für mehr bestimmt ist als für langweilige Zahlenkalkulationen, zeigt auch die Excel-WM. Bei dem Wettbewerb treten verschiedene Teilnehmende an, um mithilfe der Formeln am schnellsten Antworten auf die im Spreadsheet gestellten Fragen zu finden.

Aber auch in anderen Programmen oder sogar Spielen ist es schon Tech-Profis gelungen, einen kleinen Computer zum Laufen zu bringen. Ein Gamer trieb es bei Minecraft sogar so weit, dass er das Spiel selber im Spiel zum Laufen bringen konnte. Dafür nutzte der eifrige Programmierer die Redstone-Mechanik des Spiels. Diese ist für den Bau eines Computers überraschend gut geeignet. Mit einer ultralangsamen Framerate ist Minecraft in Minecraft allerdings nicht wirklich spaßig.

Auch die CPU von Inkbox ist leider nicht wirklich nützlich. Am Ende des Videos zeigt der Youtuber eine kleine Demonstration des Prozessors. Zu sehen ist eine kleine Farbreihe, die laufend simuliert wird. Hilfreich ist das Projekt trotzdem. Denn wer sich intensiv mit einem Computer innerhalb von Excel auseinandersetzt, lernt definitiv sehr viel darüber, wie Rechner funktionieren.

