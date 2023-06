Apple ist offiziell die wertvollste Marke der Welt. Nach 2022 landet der US-Gigant mit einem Markenwert von 880 Milliarden US-Dollar im zweiten Jahr in Folge an der Spitze des „Brand Z Most Valuable Global Brands Report“ vom Marktforschungs­unternehmen Kantar. Dieser analysiert den Wert von Marken anhand ihrer finanziellen Leistung und ihres Markenwerts. Google und Microsoft vervollständigen die Top 3.

Überraschend hat es McDonald’s in die Top 5 der wertvollsten Marken der Welt geschafft. Damit ist der Fast-Food-Konzern die wertvollste Marke außerhalb der Techbranche. Hinter McDonald’s liegen Visa, Tencent, Louis Vuitton und Mastercard. Coca-Cola kehrte zum ersten Mal seit sieben Jahren in die Top 10 zurück und stieg von Platz 17 im Jahr 2022 auf Platz 10.

10 Bilder ansehen Das sind die 10 wertvollsten Marken der Welt Quelle: Shutterstock / Benny Marty

Diese Entwicklung zeigt, wie widerstandsfähig die Kategorien Fast Food, Luxusgüter, Getränke und Lebensmittel gegenüber Marktschwankungen sind. Der Wert von Lebensmittel- und Getränkemarken sank laut dem Bericht im Vergleich zum Vorjahr nur um drei Prozent, der von Fast Food lediglich um vier Prozent.

Telekom wertvollste Marke Deutschlands

„Die diesjährigen Ergebnisse zeigen deutlich, dass es auch im derzeitigen makroökonomischen Umfeld möglich ist, in jeder Kategorie und in jedem Gebiet Wachstum zu erzielen, wenn man sich auf die richtige Strategie konzentriert“, so Martin Guerrieria, Leiter von Kantar, in einer Erklärung.

Mit Platz 26 ist die Telekom die wertvollste Marke Deutschlands. Kantar berechnet den Gesamtwert der 100 größten Marken der Welt für das Jahr 2023 mit knapp 7 Billionen US-Dollar. Dieser Gesamtwert ist im Vergleich zum letzten Jahr um 20 Prozent gesunken, liegt aber immer noch 47 Prozent über dem Wert für 2019.

