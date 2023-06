Wieso warten? Dank dieser App könnt ihr schon heute Apples Vision Pro tragen

Das Vision Pro ist das Ergebnis von sieben bis acht Jahren intensiver Forschung und Entwicklung aufseiten Apples. Unzählige Prototypen wurden verworfen, bis das Unternehmen schließlich das AR-Headset präsentierte, das den hohen Ansprüchen des Apple-Managements und insbesondere CEO Tim Cook gerecht wurde. Das Gadget wurde kürzlich während der WWDC-2023-Keynote enthüllt und hat bereits weltweit Begeisterung ausgelöst.

Das erste Headset wird Anfang 2024 auf den Markt kommen, vorerst jedoch nur in den USA. Weitere Länder sollen später folgen. Diese schrittweise Einführung deutet darauf hin, dass Apple die Markteinführung der neuen Produktkategorie behutsam angehen möchte. Auch der Preis des Headsets wird die breite Masse davon abschrecken, Apple die Türen wie beim iPhone einzurennen. Stolze 3.500 US-Dollar will der Hersteller für das Vision Pro haben.

Kleiner Vorgeschmack

Doch für diejenigen, die nicht warten und schon heute einen Vorgeschmack auf das Vision Pro bekommen möchten, gibt es eine innovative Lösung. Die Tryvisionpro-AI-App ermöglicht es Nutzern, ihre eigenen Selfies mit dem Headset zu schießen. Möglich wird das Ganze durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Insgesamt bietet die App eine Auswahl an fotorealistischen Filtern und Effekten an, um die Bilder noch etwas aufzupimpen.

Joel Hernandez, der Entwickler der Tryvisionpro-AI-App, erklärt bei Producthunt den Gedanken hinter dieser innovativen Lösung: „Das Apple-Vision-Pro-Headset ist verdammt cool, aber es wird noch Monate oder vielleicht sogar ein Jahr dauern, bis es verfügbar ist. Außerdem sind 3.500 Dollar ein hoher Preis für etwas, das am Ende schrecklich an einem aussehen könnte. Aus diesem Grund haben wir jede einzelne Minute unseres Bestehens damit verbracht, diese App und ihre KI zusammenzustellen, damit ihr das Headset bequem von eurer Couch aus in wenigen Minuten ausprobieren könnt. Alles, was ihr tun müsst, ist, eine Handvoll Selfies hochzuladen, auf ‚Generieren‘ zu klicken und los gehts!“

Die App ist kostenlos und steht allen Interessierten zur Verfügung. Die Entwickler hoffen, dass die Nutzer durch das Erleben des Vision Pro so bereits vor der offiziellen Markteinführung einen Einblick in die Möglichkeiten der AR-Technologie erhalten.

