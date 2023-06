Mark Zuckerberg über Apples Vision Pro: „Nicht die Zukunft, die ich will“

Mit dem Augmented-Reality-Headset – Apple nutzt den Begriff „räumliches Computing“ – will Apple die reale und die digitale Welt „nahtlos“ miteinander verbinden. Nach vielen Jahren der Entwicklung wurde die AR-Brille Vision Pro jüngst im Zuge der WWDC-2023-Keynote enthüllt

Nun hat sich auch Meta-Chef Mark Zuckerberg zu dem Produkt geäußert, das in direkter Konkurrenz zur hauseigenen Quest 3 steht. In einer Besprechung mit Meta-Mitarbeiter:innen war ganz klar herauszuhören, dass Zuckerberg von Apples Vision Pro alles andere als beeindruckt ist.

So würde das Apple-Modell keine großen technologischen Durchbrüche präsentieren, die Meta nicht „bereits erforscht hätte“, sagte Zuckerberg in der Besprechung, der das Portal The Verge beiwohnen durfte.

Zuckerberg bemängelt „Designkompromiss“

„Apple hat sich für ein höher auflösendes Display entschieden und durch all die Technologie, die hineingesteckt wurde, um es zu betreiben, kostet es siebenmal mehr“, so Zuckerberg weiter – und er meint damit die Preisdifferenz zwischen Metas Quest 3 (499 US-Dollar) und Apples Vision Pro (3.499 US-Dollar) auf dem US-Markt.

Zudem prangert der Meta-Chef an, dass Apples AR-Headset „jetzt so viel Energie verbraucht, dass man einen Akku und ein Kabel benötigt, um es zu betreiben“. Neben den hohen Kosten und dem „Designkompromiss“ gibt es aber auch eine soziale Komponente, die dem 39-Jährigen sauer aufstößt.

„Jede Demo zeigt eine Person, die allein auf einer Couch sitzt“

Während es mit der Quest 3 darum gehe, „dass Menschen auf neue Weise interagieren, sich einander näher fühlen, aktiv sind und Dinge tun“, mache sich bei der Positionierung von Apples Modell ein „Unterschied in den Werten und der Vision“ bemerkbar.

„Jede Demo zeigte eine Person, die allein auf einer Couch saß“, so Zuckerberg über Apples WWDC-Keynote. „Ich meine, das könnte die Vision der Zukunft des Computing sein, aber es ist nicht die, die ich will.“

In Bezug auf die Herangehensweise gebe es einen „echten philosophischen Unterschied“. „Zu sehen, wie sie [Apple, Anm. d. Red] konkurrieren werden, hat mich in vielerlei Hinsicht optimistisch gestimmt, dass das, was wir tun, wichtig ist und Erfolg haben wird.“

Meta Quest 3 kommt im Herbst

Anfang Juni hatte Zuckerberg die dritte Generation des VR-Headsets Quest angekündigt. Meta Quest 3 soll im Herbst kommen und deutlich schlanker und leistungsstärker sein als der Vorgänger – aber auch mehr kosten.

