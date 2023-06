Microsoft und Nvidia kooperieren: PC Game Pass kommt zu Geforce Now

Beim Xbox Games Showcase hat Microsoft einen Einblick in die Pläne für den Gaming-Bereich des Unternehmens gegeben. Eines der Highlights war sicherlich die geplante Zusammenarbeit mit Grafikkartenhersteller Nvidia.

Microsoft möchte ausgewählte Spiele aus dem PC Game Pass in einigen Monaten zu Geforce Now bringen. Das schreibt das Unternehmen in einem Artikel. So sollen die Spiele aus dem Pass auf allen Endgeräten spielbar sein, die von Geforce Now angesteuert werden können.

Bei Geforce Now handelt es sich um den Cloud-Gaming-Dienst von Nvidia. Dabei stellt Nvidia allerdings lediglich die Hardware bereit. Spiele müssen die Nutzer selbst auf anderen Plattformen kaufen.

2 Abos für Games und Hardware

Kommen die Games aus dem PC Games Pass also in den nächsten Monaten zu Geforce Now, bekommen Nutzer mit beiden Abos Zugriff auf eine große Spielebibliothek und die passende Hardware aus der Cloud, um diese hübsch darstellen zu können.

Aus Microsofts Artikel wird allerdings nicht ganz klar, ob der gesamte PC Games Pass zu Nvidia kommt oder nur einige ausgewählte Titel. Dazu wird es aber sicherlich bald weitere Informationen geben.

Der Xbox Game Pass macht sich derweil sehr gut. Allein im letzten Quartal sind die Spieler, die PC-Games mit dem Game Pass zocken, um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Nur aus den Abos hat Microsoft im letzten Quartal fast eine Milliarde US-Dollar eingenommen.

Mehr Xbox für alle

Microsoft berichtet außerdem, dass sich die Probleme in der Lieferkette entspannt haben. Diese hatten zuvor dazu geführt, dass die Xbox Series X und auch die Playstation 5 nur schwer verfügbar waren.

Mittlerweile soll die Xbox Series X und Series S allerdings weltweit wieder einfacher zu bekommen sein. Zusätzlich hat Microsoft eine neue Version der Xbox Series S vorgestellt. Das ist eine schwarze Series S mit einem Terabyte an Speicher. Zum Preis für die neue Version hat Microsoft sich noch nicht geäußert.

