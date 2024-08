Zocken als wäre es 1984: Atari bringt den nächsten Konsolenklassiker zurück

Atari will zahlreiche Spiele-Klassiker wieder auferstehen lassen. (Foto: Shutterstock/ Anderson Reis)

Nach der Neuauflage des Atari 2600 von 1977 im Sommer letzten Jahres bringt das 1972 gegründete US-Unternehmen die nächste klassische Konsole neu auf den Markt. Auf der Webseite des Unterhaltungselektronikherstellers kannst du jetzt eine aktualisierte Version des erstmals 1984 erschienenen Atari 7800 vorbestellen. Am 29. November 2024 soll das Gerät regulär auf den Markt kommen.

Ikonisches 80er-Jahre-Design

Der Atari 7800+ ist optisch natürlich an seinen klassischen Vorgänger angelehnt – ein Design, das Atari auf der seiner Website als so typisch für die 80er-Jahre beschreibt wie Schulterpolster und Pilotensonnenbrillen. Auch das mitgelieferte kabellose Gamepad entspricht dem originalen Controller CX78. Zwei Knöpfe sind auch im Jahr 2024 genug.

Mit im Paket ist ein HDMI-Kabel, mit dem sich die Konsole mit modernen Fernsehern verbinden lässt. Enthalten ist zudem ein USB-C-Stromkabel. Zum Losspielen liegt das neue Game Bentley Bear’s Crystal Quest bei. Anders als bei vielen neu aufgelegten Retrokonsolen ist das Spiel nicht vorinstalliert, sondern kommt als physisches Modul.

So viel kostet der Atari 7800+

129,99 US-Dollar kostet der Atari 7800+, also etwa 120 Euro. Für 169,99 Dollar gibt es ein sogenanntes Mega Bundle. Das enthält neben dem CX78-Kontroller und dem Spiel noch einen kabellosen Joystick, der ebenfalls an das Original aus den 80er-Jahren angelehnt ist. Mit im Paket sind zudem zwei Paddles und zwei Verlängerungskabel. Die Steuerungen gibt es auch einzeln zu kaufen. Sowohl das Gamepad als auch der Joystick kosten 34,99 Dollar.

Für die Retrokonsole veröffentlicht Atari sechs Spiele, die ebenfalls am 29. November erscheinen. Neben neuen Games wie dem beigelegten Bentley Bear sind darunter Arcade-Klassiker wie Asteroids Deluxe oder Berzerk.

Die Spiele kosten je 29,99 Dollar. Wer die alten Cartridges noch zu Hause herumliegenden hat, braucht sie nicht. Die originalen 7800-er-Spiele sind mit der upgedateten Konsole kompatibel. Der 7800+ und seine Games sind abwärtskompatibel mit dem Atari 2600+ und dessen historischem Vorbild.

Kurze Geschichte des Atari 7800

Der Atari 7800 kam 1984 erstmals in den USA in die Läden. Die Konsole sollte den erfolglosen Vorgänger Atari 5200 von 1982 ersetzen. Anders als der 5200 war der 7800 mit dem 70er-Klassiker 2600 kompatibel. Nach dem tastenreichen Controller des 5200 kam das neue Modell wieder mit einer reduzierten Version daher.

Noch im Jahr 1984 verschwand der Atari 7800 kurzzeitig vom Markt. Ataris Mutterkonzern Warner Communications hatte das Unternehmen zerlegt und die Endkundensparte an den Computerpionier Jack Tramiel verkauft. Der hielt Videospielkonsolen für überholt und setzte auf Heimcomputer. Erst der Erfolg des Nintendo Entertainment System zeigte, dass Videospiele noch nicht tot waren. Der Atari 7800 kam 1986 neu in die Regale und wurde im selben Jahr erstmals in Europa verkauft.

