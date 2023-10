Atari bringt neues Spiel für über 40 Jahre alte Konsole

Es ist erst wenige Wochen her, da hat Atari die Neuauflage eines Konsolenklassikers auf den Markt gebracht: Ende August präsentierte der US-Hersteller auf der Gamescom in Köln die Spielekonsole Atari 2600 Plus, die an die legendäre Atari 2600 aus dem Jahre 1977 angelehnt ist.

Nur 500 Stück verfügbar

Nun hat Atari angekündigt, ein Spiel dafür zu liefern, das in den goldenen Jahren der Spielekonsolen entwickelt worden, aber nie in die Läden gekommen war. Wie es sich für eine Atari 2600 gehört, kommt es als Cartridge, sprich Kassette, daher.

Der Name des Spiels lautet Save Mary. Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenommen, teilte Atari mit. Wer Interesse an so einem Retro-Stück hat, sollte aber schnell sein, denn es gibt nur 500 Stück davon.

Teil des Pakets, das 60 US-Dollar kosten soll, sind auch eine silberne Collector’s Edition Box und ein Handbuch. All das dürfte es zu einem attraktiven Sammlerstück für Atari-Fans machen.

Das Spiel wurde damals 2 Jahre lang entwickelt

Save Mary war zwei Jahre lang entwickelt worden, was in der Gaming-Generation der 1980er-Jahre, als die Atari 2600 ihre Hochzeit erlebte, einer Ewigkeit entsprach. Der eigentliche Zeitrahmen für die Produktion eines Spiels betrug damals laut Engadget sechs bis neun Monate, einige auch erfolgreiche Spiele wurden in nur fünf bis sechs Wochen umgesetzt.

Save Mary wurde ursprünglich vom erfahrenen Atari-Mitarbeiter Tod Frye entwickelt, der auch die Pac-Man-Version für den Atari 2600 kreierte. In die Läden kam das Spiel aber nie. Nun, einige Jahrzehnte später, geschieht das doch.

Weitere neue Atari-Spiele im Cartridge-Format

In Save Mary geht es darum, eine Frau namens Mary aus einer Schlucht zu befreien, in der sie feststeckt und die sich mit Wasser füllt. Mithilfe eines Krans können dafür Plattformen geschaffen werden, damit sie sich aus der misslichen Lage befreien kann. Atari-Gründer Nolan Bushnell rühmte das Spiel 1989 in einem Interview dafür, dass es nicht auf „Zerstörung“ aufbaue, sondern auf „Aufbau“ und das erste Spiel in diese Richtung sei.

Vor Save Mary wurden kürzlich andere neue Spiele wie Mr. Run and Jump veröffentlicht – auch diese stilecht im Cartdrige-Format, nach den „exakten Standards“ von damals, wie Atari erklärte. Mit einer alten 2600 oder der neu aufgelegten 2600 Plus kann damit munter gezockt werden wie in den 1980er-Jahren.

