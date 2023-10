Ist das die Zukunft? Dieser Grill setzt auf KI

In der Welt des Grillens, wo die Kunst des langsamen Garens und die Geduld des Grillmeisters Hand in Hand gehen, bahnt sich eine Revolution an. Stellt euch vor, es ist ein warmer Sommerabend, der Grill raucht sanft vor sich hin und die Vorfreude auf ein perfekt gegrilltes Steak erfüllt die Luft. Doch was wäre, wenn dieses saftige Stück Fleisch in nur drei Minuten auf dem Teller landen könnte? Hier kommt Perfecta, der weltweit erste KI-betriebene Grill, ins Spiel.

Ein britisches Startup namens Seergrills hat mit Perfecta den weltweit ersten KI-fähigen Grill vorgestellt, der Speisen bis zu zehnmal schneller zubereiten kann als die altbekannten Methoden. Der Grill, der auf der sogenannten Neuralfire-Technologie basiert, verfügt über zwei vertikale Infrarotbrenner, die eine Temperatur von 900 Grad Celsius erreichen können.

Schnell und nachhaltig

Die Bedienung von Perfecta erfolgt über ein Touchscreen-Display, auf dem Benutzer den gewünschten Gargrad und die Bräunungsstufe auswählen können. Nach dem Einlegen des Grillguts und dem Drücken des Startbuttons wird die Maschine von einem KI-Algorithmus gesteuert, der die benötigte Garzeit anhand von Größe, Oberfläche und Fettgehalt berechnet.

Nach drei Minuten soll jegliches Grillgut dann verzehrfertig sein. Dabei ist der Grill sogar nachhaltig. Aufgrund der ultrakurzen Garzeit und der gezielten Hitze verbraucht er laut The Next Web bis zu 50 Prozent weniger Energie als herkömmliche Grillmethoden.

Seergrills plant, Perfecta bald vorbestellbar zu machen, wobei Kunden, die eine Anzahlung von 100 US-Dollar leisten, einen Rabatt von bis zu 28 Prozent erhalten können. Der Preis des KI-Grills wird am Ende wahrscheinlich bei etwa 3.500 US-Dollar liegen und damit im gleichen Segment wie hochwertige Outdoorgrills. Neben dem Grill selbst bietet das Unternehmen Zubehör wie ein Pizzamodul an.

