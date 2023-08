Zurück in die Zukunft: Youtuber macht seinen klassischen Delorean zum E-Auto

Der Youtuber Bill Carlson hat sich einen Delorean aus dem Jahr 1981 vorgenommen, um ihn mit viel Liebe zum Detail zu einem Elektroauto umzufunktionieren. Als Grundlage diente ihm der Antriebsstrang eines Chevy Bolt.

Bolt zu Delorean: Ein schwieriger Umbau

Das brachte eine Reihe von Problemen mit sich, denn der Delorean verfügt über einen Hinterradantrieb, während der Bolt an der Vorderachse angetrieben wird. Klar, dass da so einiges nicht passte und passend gemacht werden musste.

Carlson ging pragmatisch vor und baute einfach die Teile so ein, wie es am wenigsten Umbauaufwand bedeutete. So befindet sich nun die gesamte Antriebstechnik des Bolt im Heck des Delorean.

Die Batterien teilte der Youtuber auf zwei Pakete auf. Eines verbaute er im ursprünglichen Motorrad, eines dort, wo sich ursprünglich der Beifahrersitz befunden hatte. Ebenfalls unter der Motorhaube befinden sich die elektrische Servolenkung und der Bremskraftverstärker aus dem Bolt.

Kabelchaos: Bloß nicht in den Innenraum schauen

Naheliegenderweise blieb Carlson hinsichtlich der Position des Lenkrads und des Gaspedals aus dem Bolt nur wenig Gestaltungsspielraum. Die befinden sich selbstverständlich im Cockpit, das im Übrigen allerdings aussieht wie der Serverschrank eines schlecht organisierten Unternehmens.

Hier schlängeln sich Haufen von Niederspannungskabeln durch das Fahrzeug. Alltagstauglich ist der Wagen so nicht. Wie Carlos im Video zeigt, fehlt noch das komplette Kühlsystem. Hier muss er schauen, wo das sinnvoll integriert werden kann.

Alles in allem wird der elektrifizierte Delorean am Ende rund 1.450 Kilogramm wiegen, während der Verbrenner-Delorean mit einem Gewicht von 1.300 Kilogramm 150 Kilogramm leichter gewesen ist.

Nicht das erste Projekt rund um den Delorean

Während Carlson immerhin bereits einen Delorean elektrifiziert hat, wartet das texanische Unternehmen New Delorean immer noch auf die Kleinserienzulassung. Wie schick ein wirklich moderner Delorean heutzutage aussehen könnte, hatte Autodesigner Ángel Guerra schon vor zwei Jahren gezeigt.

