Rarität aus 1. Generation: Original-iPhone für Rekordsumme von 190.000 Dollar versteigert

Im Februar dieses Jahres wurde mit einem Preis von 63.000 Dollar der Rekord für den Verkauf eines iPhones aufgestellt. Die Nachfrage nach Original-iPhones der ersten Generation ist in den letzten Monaten allerdings zurückgegangen. Ein noch originalverpacktes iPhone mit acht Gigabyte wurde jetzt für vergleichsweise günstige 44.771 Dollar versteigert und noch am selben Tag von einem Modell mit nur vier Gigabyte in den Schatten gestellt.

LCG Auctions schätzte den Wert des Geräts zunächst auf 50.000 bis 100.000 Dollar, doch die Gebote stiegen schnell an. Am Ende übertraf der Verkaufspreis des iPhones alle Erwartungen und erreichte schließlich satte 190.000 Dollar. Das bedeutet eine 318-fache Wertsteigerung im Vergleich zum ursprünglichen Preis von 499 Dollar im Jahr 2007.

iPhone: Makelloser Zustand treibt Preis in die Höhe

Besonders bemerkenswert ist, dass das versteigerte iPhone von einem ehemaligen Apple-Ingenieur stammt, der an der Entwicklung des Smartphones beteiligt war. Der Zustand des Geräts wurde als „außergewöhnlich“ beschrieben, mit einer makellosen werkseitigen Versiegelung und perfekten Nahtdetails. Der makellose Zustand und die perfekte Verarbeitung ließen den Preis in die Höhe schnellen.

Für Sammler, die auf der Suche nach einzigartigen und seltenen Stücken sind, stellte dieses versteigerte Vier-Gigabyte-Original-iPhone ein wertvolles Fundstück dar. Auch Auktionsanbieter LCG Auction beschrieb den Zustand als „praktisch makellos“, „einwandfrei“ und hervorragend. „Sammler und Investoren dürften kaum ein besseres Exemplar finden“, heißt es in der Beschreibung des Produkts.

