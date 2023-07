1-Sterne-Rezensionen: Tiktokerin sammelt brutal ehrliche Buch-Verrisse

Rezensionen sind insbesondere für junge, unbekannte Autor:innen wichtig, um ihr Buch für potenzielle Käufer:innen interessant zu machen. Konstruktive Kritik kann sogar hilfreich sein, um den eigenen Schreibstil zu verbessern.

Vernichtende Ein-Sterne-Rezensionen im Visier

Die Reviews, die die Tiktokerin „laurasbooktalk“ auf ihrem Account sammelt, sind allerdings alles andere als konstruktiv. Kein Wunder, handelt es sich doch um ausgewählte Ein-Sterne-Rezensionen von der Buchplattform Goodreads, die – nun ja – überwiegend vernichtend sind.

Teilweise sind sie so brutal ehrlich, dass man mit den betroffenen Autor:innen Mitleid haben müsste. Blendet man diese Gefühlsregung aber einmal aus, sind die Verrisse aber auch schreiend komisch.

Viel Interesse für Verriss-Beiträge

Das dürfte der Grund dafür sein, dass sich die Review-Reihe der besonderen Art großer Beliebtheit erfreut. Die bisher insgesamt zehn Teile der Verriss-Beiträge haben jeweils bis zu mehrere Hunderttausend Views und Tausende Links und Kommentare.

Beispiele gefällig? Zum ersten Teil der Buchreihe „Caraval“ der Autorin Stephanie Garber etwa schreibt Goodreads-Nutzerin Jen: „Jedes Mal, wenn ich dieses Buch in meinem Feed sehe, möchte ich es noch schlechter bewerten“.

Beispiel-Rezensionen zu Büchern

Eine weitere wenig erfreuliche Rezension gibt es zu dem Buch „Love and Other Words“ von Christina Lauren. „Ich habe mir das angetan, damit ihr es nicht tun müsst“, schreibt eine Nutzerin namens Arwen.

Gemeiner geht es natürlich auch, mit direkten Angriffen, wie „ich habe beim Lesen eine Vielzahl an Gehirnzellen verloren“. Oder: „Dies ist eine Petition, den Buchtitel in ,The Summer I Turned Stupid‘ zu ändern“. Das Original heißt: „The Summer I Turned Pretty“.

Natürlich gibt es auch Untergriffe wie, dass bestimmte Bücher eine Papierverschwendung seien oder, dass man nicht fassen könne, dass dafür Bäume sterben mussten.

Letztlich dürften Rezensionen wie diese nicht nur unterhaltsam zu lesen sein. Sie dürften auch die meisten Leser:innen davon abhalten, die Bücher zu kaufen.

