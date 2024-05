100.000 Chips: Elon Musk soll Supercomputer für künftige Grok-KI bauen wollen

Bis Herbst 2025 soll ein Supercomputer entstehen, der eine intelligentere Iteration des Chatbots Grok antreiben soll. Das soll xAI-Gründer Elon Musk gegenüber Investoren des Unternehmens angekündigt haben, wie The Information berichtet.

Der Supercomputer, den Musk gewohnt großspurig als „Gigafactory of Compute“ bezeichnet haben soll, werde auf Zehntausenden von NVIDIA H100-GPUs basieren und Milliarden von Dollar kosten, heißt es. Musk hatte bereits angekündigt, dass eine dritte Version von Grok mindestens 100.000 dieser Chips benötigen würde. Das wäre immerhin eine Verfünffachung gegenüber den 20.000 GPUs, die angeblich für das Training von Grok 2.0 verwendet werden.

Riesen-GPU-Cluster könnte von Oracle kommen

The Information zufolge soll Musk bei der Präsentation behauptet haben, dass der geplante GPU-Cluster mindestens viermal so groß sein werde wie alles, was heute von xAI-Wettbewerbern verwendet wird. Grok befindet sich seit April 2024 in der Version 1.5.

Er soll nun neben Text auch visuelle Informationen wie Fotos und Diagramme verarbeiten können. Der Kurznachrichtendienst X, auf dem Grok läuft, hatte Anfang des Monats damit begonnen, KI-generierte Nachrichtenzusammenfassungen für Premium-Nutzer einzuführen.

Für den Supercomputer-Deal soll xAI mit Oracle zusammenarbeiten wollen. The Information hatte Anfang des Monats berichtet, dass Musks KI-Unternehmen kurz vor einem 10-Milliarden-Dollar-Deal mit dem Unternehmen stehe, um dessen KI-Server zu mieten.

